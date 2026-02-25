Spartito d’Oro a Peppe Vessicchio: le lacrime della figlia, poi la stoccata

Momenti intensi e commossi nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo, “La Volta Buona”, in onda su Rai Uno dopo le ore 14. Dopo l’omaggio al grande direttore d’orchestra nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, Peppe Vessicchio, oggi la figlia Alessia ha ricevuto, commossa, lo Spartito d’Oro della Siae per l’indimenticato e indimenticabile padre sempre apprezzato da tutti. Questo riconoscimento è consegnato ad artisti e autori che hanno contribuito in modo significativo al panorama musicale italiano.

Le parole di commozione

“Scusatemi… Caterina, tu sei l’unica che dal giorno che mio padre non c’è più mi ha mostrato un’empatia con quell’intelligenza del cuore, con quell’amore vero. E non è così per tutti, perché sono persone che lo hanno conosciuto, hanno lavorato anni con lui, che non mi hanno dato lo stesso affetto e la stessa luce che hai dato tu”.

La gratitudine a Balivo

Insomma, Alessia Vessicchio è rimasta particolarmente colpita dal gesto della padrona di casa ma non ha risparmiato, con eleganza e con i giusti modi, una stoccata a quando il padre era in vita per chi, evidentemente, non le ha riservato un trattamento adeguato. “Quindi, Caterina, ti ringrazio veramente, ma con il cuore. E sai che sono stata solo da te per questo, perché tu sei veramente una grande ragazza, proprio un’anima bella”.

Cosa è successo prima del Festival

Probabilmente, un indizio da cui si possono ricostruire le parole di Alessia Vessicchio c’è: nel corso dell’ospitata di “Non è la Tv”, un format di Fanpage, ha messo l’accento sull’invito, da parte degli organizzatori del Festival, ai figli di Pippo Baudo ma non a lei. "Io non sto seduta in prima fila insieme alla figlia di Pippo Baudo.

Ma voglio dire: Sanremo non è 50% Baudo e 50% Vessicchio? Lui era Sanremo quanto Pippo: uno alla conduzione e l’altro per la parte musicale. Però", ha dichiarato nel corso della trasmissione.