Sanremo, Conti e Pausini omaggiano Baudo, Vessicchio, Costanzo e Vanoni

"Buonasera, benvenuti al Festival della canzone italiana, al festival di Sanremo". Su queste parole di Pippo Baudo ha fatto il suo ingresso in scena Carlo Conti per dare il via alla 76esima edizione del festival di Sanremo . Le parole del padrone di casa per eccellenza del teatro Ariston, scomparso ad agosto del 2025, sono state precedute dalla storica sigla del Festival “Perchè Sanremo è Sanremo”. Dopo gli applausi del pubblico, il conduttore ha ricordato: “È il primo Festival senza Pippo Baudo, che ne ha fatti 13. Era doveroso dedicare il Festival a Pippo Baudo”.

A Domenica In il conduttore ha sottolineato che il suo camerino, il numero uno del teatro Ariston, è stato dedicato proprio a Baudo. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare l’omaggio al conduttore e con gli applausi ha scandito “Baudo, Baudo” con un battito di mani sincopato a sottolineare il momento del ricordo. Che non si è però esaurito in quel momento, perché anche Laura Pausini, che ha esordito al Festival di Sanremo 32 anni fa con “La Solitudine”, è stata introdotta dal video di Bauro. Era lui, infatti, che conduceva quell’edizione del Festival. “Questa è casa sua, dal 1993. E anche in questo caso la voglio far presentare da Pippo Baudo”, ha detto Conti introducendo la clip di Baudo.

“Pippo mi aveva detto ‘Vai Laura, sei pronta’”, ha dichiarato la cantante facendo il suo ingresso in teatro visibilmente emozionata. “Sono molto felice, grazie per questo sogno", ha detto la cantante, che col suo primo abito rende omaggio a Giorgio Armani fasciata in un vestito sirena di velluto di seta blu notte di Privé. Anche lo stilista è morto quest’anno. Ma la prima standing ovation della serata è stata per Peppe Vessicchio, storico maestro d’orchestra di Sanremo. “Ci ha lasciato troppo presto, noi vogliamo ricordarlo così”, ha detto Carlo Conti introducendo un video commemorativo di Peppe Vessicchio, con pillole di tutti i conduttori con il grande maestro che ha fatto la storia dell’orchestra sanremese, da Mike Bongiorno a Pippo Baudo e lo stesso Conti. Tutti hanno pronunciato la storica frase: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”.

“Tutti noi abbiamo conosciuto Peppe, per il talento che ha ma anche come un amico, un uomo, un padre meraviglioso”, ha aggiunto Pausini.

È stato quindi ricordato anche, che ha ricevuto l’applauso del pubblico, e non poteva mancare un omaggio anche a: “Domani sera sarà qui con noi Camilla Ardenzi, la nipote, già protagonista di uno speciale di Fabio Fazio, a regalarci una sua versione di Eternità”.