"Spazzatura...". La dura replica alla Lucarelli dopo le polemiche

Nel caos scatenatosi dopo la finale di Ballando con le stelle mancava giusto la replica di Luisella Costamagna. La sua vittoria è stata contestata dal pubblico e da Selvaggia Lucarelli, ma solo oggi - a quasi una settimana di distanza - la conduttrice dice la sua. E lo ho fatto sui social, togliendosi qualche sassolino (ino?) dalla scarpa nei confronti della giurata, che l'ha messa nel mirino. " Ho partecipato a Ballando per ballare. Perché è un bel gioco. L'ultima cosa che mi interessava era fare polemica. Ora mi guardo attorno e scopro che per qualcuno non si tratta di un gioco ma di una guerra, il ballo non conta e l'essenziale è proprio la polemica". Chiaro, anzi, chiarissimo il riferimento alla Lucarelli e la stoccata è arrivata poco dopo sempre su Instagram, dove la Costamagna ha scelto di replicare a chi contesta la sua vittoria nello show di Rai Uno: "Siamo il Paese del processo del lunedì e dell'appello del martedì e via così per ogni santo giorno della settimana. Le critiche e il dissenso sono legittimi, per carità (e le prossime inizio a girarle al mio avvocato). Ma posso non tapparmi le orecchie di fronte all'insulto, alla calunnia, a chi offende perfino i miei cari? Ascolto il dissenso, non la spazzatura ". Già, per quella ci sono i cassonetti.

Cinquecento big hanno presentato un brano per cercare di staccare il biglietto per il prossimo festival di Sanremo. Nonostante l'enorme mole di richieste, Amadeus ha pensato di dover tirare dentro anche chi una candidatura non l'aveva proprio presentata: i Cugini di campagna. La band porterà sul palco dell'Ariston un brano scritto da La rappresentate di Lista. Scelta voluta da Amadeus. L'ammissione è arrivata per bocca dello stesso conduttore che, nell'ultima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato: " Un abbinamento che ho fatto io. La rappresentante non aveva in progetto di partecipare a Sanremo ma la canzone che mi hanno mandato è perfetta per i Cugini di campagna ". Ma loro neanche si erano candidati. I misteri del regolamento.