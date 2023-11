“È la stanza del seg…”. Così Fedez imbarazza Chiara Ferragni

Fedez sempre meno cantante e sempre più intrattenitore d'avanspettacolo per i social. Il marito di Chiara Ferragni, al netto di qualche tormentone estivo, non pubblica nuovi brani da un bel po' di tempo ma questo non sembra aver intaccato la sua popolarità, anche grazie alle partecipazioni televisive e, soprattutto, ai social. Le sue storie su Instagram sono diventato un formato particolarmente apprezzato, tanto più quando interagisce con la sua famiglia. Questo format è stato traslato anche su Twitch dove il rapper si diverte a mettere in imbarazzo sua moglie. Gli ultimi racconti di Fedez hanno choccato i suoi follower tra aerofagia e "stanze segrete" nella nuova casa che la coppia sta terminando in zona City Life.

È in particolare il nuovo appartamento di lusso ad aver suscitato la curiosità dei follower. Al di là dei dettagli di stile che per molti sono più che altro un'ostentazione di ricchezza lontana dall'eleganza che probabilmente avrebbero voluto raggiungere. Certo, non stupisce che la casa, dal valore di diversi milioni di euro, sia stata completamente cablata con un impianto di videosorveglianza perla sicurezza dei suoi occupanti. Eppure, esiste in quella casa una stanza che non dispone delle telecamere. Una sorta di camera cieca, inaccessibile all'occhio indiscreto degli esterni su precisa disposizione di Chiara Ferragni.

Come mai l'influencer ha fortemente voluto una stanza isolata dall'impianto di sorveglianza? Una spiegazione tra il serio e il faceto l'ha fornita proprio Fedez, rivelando che per lui quella è la "stanza del seghino". Evidente l'imbarazzo della Ferragni davanti alla spiegazione data dal marito per quella stanza in cui lei ha preteso di avere la massima privacy. La conversazione si è chiusa senza che il rapper andasse oltre su questo argomento ma l'imbarazzo della moglie non gli ha impedito di andare oltre nel loro racconto goliardico sulla vita di coppia. I due, infatti, hanno iniziato a parlare delle loro dinamiche familiare e di quanto il cane abbia cambiato le abitudini, anche per i bisogni che lascia in giro per la casa.