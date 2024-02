Stefania Pezzopane fuori dal Senato: "Ho pagato un prezzo per aver scelto di amare Simone Coccia"

" Non sono stata ricandidata in Parlamento dal mio partito, il Partito Democratico, perché ha pesato la sconfitta delle comunali a L'Aquila. Ma sono anche certa di aver pagato un prezzo per aver scelto di amare Simone Coccia, un ex spogliarellista di 24 anni piu giovane di me ". Stefania Pezzopane, ex onorevole del Pd, non le manda a dire e durante l'ospitata nel programma "Storie al bivio" si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del suo partito ma non solo.

Tra vita politica e privata

Stefania Pezzopane è stata ospite di Monica Setta e l'intervista integrale andrà in onda su Rai2 il prossimo 6 marzo, ma dalle anticipazioni si scopre qualcosa di più del racconto fatto dall'ex onorevole del Partito Democratico sugli ultimi dieci anni della sua vita tra politica e vita privata. Dieci anni di incarichi locali - a L'Aquila e alla regione Abruzzo - poi in Parlamento fino all'ultima sconfitta alla comunali, dove si era candidata a sindaco della sua città, arrivando solo terza. A "Storie al bivio" Stefania Pezzopane ha parlato soprattutto delle conseguenze che la relazione con Simone Coccia, più giovane di lei di oltre vent'anni, ha avuto sulle sue relazioni interpersonali e in politica.

"Maldicenza dai dirigenti locali del Pd"

" Faceva scalpore il fatto che una donna borghese come me, sposata, madre, si fosse innamorata di un giovanotto tatuato che mi corteggiava con una rosa rossa e l'allegria", si è sfogata in puntata l'ex onorevole del Pd, proseguendo: "Me ne hanno dette di tutti i colori: che ero una rincoglionita e che Simone stava con me solo perché ero un personaggio pubblico. Dal Pd nazionale non si è mai levata alcuna voce contraria, ma fra i dirigenti locali la maldicenza su di me c'è stata ". Finché ha potuto Pezzopane si è messa in gioco ma l'ultima concente sconfitta alle comunali ha segnato una battuta d'arresto nella sua carriera politica, così la donna ha scelto l'amore.

Il ritorno di fiamma con Simone Coccia

Dopo essersi allontanata da Coccia per alcuni mesi, l'ex onorevole è tornata sui suoi passi e ha dato una seconda possibilità alla storia con l'ex gieffino. "Io e Simone siamo stati sottoposti a una pressione infernale e nel marzo scorso ci siamo lasciati. Ma ad agosto siamo tornati insieme e stiamo bene. Abbiamo deciso di non sposarci, ma ci amiamo", ha confessato Pezzopane, che ha poi rivelato: "Mi chiede se ho dovuto scegliere tra lui e la carriera politica? Forse sì. Ho scelto comunque l'amore e tornassi indietro rifarei mille volte la stessa scelta". La politica rimane comunque la sua passione, che continua a esercitare grazie al ruolo di consigliera comunale a L'Aquila.