"Ora conviviamo". Ritorno di fiamma per Simone Coccia e Stefania Pezzopane

È durato solo pochi mesi l'addio tra Simone Coccia Colaiuta e l'onorevole Stefania Pezzopane. La coppia ha superato la crisi esplosa prima dell'estate ed è tornata ad amarsi più forte di prima. " Tornare a stare insieme è stato inevitabile ", ha confessato Coccia sulle pagine di Novella2000, che ha intervistato l'ex gieffino sul ritorno di fiamma.

La lontananza e i problemi

Simone Coccia ha ammesso che la relazione non si è mai definitivamente interrotta. La coppia, infatti, è rimasta in contatto visto l'affetto che li univa. Insomma, dal giorno dell'addio la porta è sempre rimasta aperta, perché " mandare all'aria una storia di nove anni sarebbe stato un peccato" , ha confessato il 40enne, che ha aggiunto: "Non abbiamo mai smesso di volerci bene".

La relazione è ripartita da dove si era interrotta e l'ex parlamentare del Partito Democratico e il suo compagno sembrano avere risolto i problemi che li avevano indotti a prendersi una pausa. " Tra me e lei oggi va molto meglio di prima", ha dichiarato Coccia, spiegando: "I problemi non erano interni alla nostra coppia. Probabilmente la pressione era troppa ma con il tempo i problemi si sono risolti. " Dunque, il peggio sembra essere superato.

La pausa e ora la convivenza

La " pausa è stata necessaria " ma alla fine " il sentimento è stato più forte della ragione ". E Coccia ha spiegato la crisi e il ritorno di fiamma con una metafora: " Il nostro rapporto era come un'automobile che andava a 300 chilometri all'ora e dunque ha dovuto rallentare per evitare che il motore bruciasse ". A favorire il rifiorire del sentimento è stato un fine settimana a Barcellona che li ha riavvicinati e ora la coppia ha deciso di dare una svolta al rapporto, andando direttamente a convivere a L'Aquila: " Stefania è consigliere comunale e io posso gestire le mie attività. Ma quando stiamo insieme il lavoro lo lasciamo fuori dalla porta di casa ".

L'ingresso al Gf Vip albanese