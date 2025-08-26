Stefano De Martino e Caroline Tronelli: baci, vacanze e indiscrezioni su una possibile gravidanza

Estate d’amore per Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Dopo mesi di indiscrezioni e foto rubate, questa volta è stata proprio Caroline a decidere di condividere con i suoi follower momenti di tenerezza e quotidianità con il conduttore televisivo. Scatti spensierati, abbracci in barca e sorrisi al tramonto: la coppia sembra vivere una relazione intensa e sempre più solida, lontana da clamori e condivisioni forzate, almeno fino ad ora.

La vita social della coppia

Sui social della Tronelli sono apparse foto che raccontano un’estate vissuta in famiglia e tra amici, tra gite in barca e serate in compagnia. In mezzo a queste immagini, spiccano quelle con la nipote di Caroline, che appare sorridente accanto a Stefano, ormai parte del nucleo familiare. Un segno evidente di un rapporto serio, che non riguarda solo la coppia, ma si estende anche alla sfera più intima della vita di Caroline.

Uno degli scatti più commentati mostra Stefano e Caroline abbracciati sull’imbarcazione, distesi, stretti l’uno all’altra, mentre si lasciano cullare dal mare. La didascalia è assente, ma l’immagine parla da sé.

Il video rubato e le indagini in corso

Non tutto, però, è stato idilliaco per la coppia. Qualche settimana fa, un video privato e intimo che ritrae De Martino e Tronelli è stato illecitamente diffuso online, suscitando indignazione e polemiche. Secondo quanto emerso, le immagini sarebbero state sottratte dal sistema di sorveglianza installato nell’abitazione di Caroline. Un follower avrebbe riconosciuto Stefano da un tatuaggio e gli avrebbe segnalato il contenuto, portando così il caso all’attenzione delle autorità.

La situazione ha assunto una dimensione legale: La Procura di Roma ha aperto un’indagine per accesso abusivo a sistema informatico, mentre la Procura di Tempio Pausania si occupa invece della diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito. Il principale sospettato sarebbe un tecnico delle telecamere, attualmente sotto accertamenti. Ma nonostante la violazione della privacy, Stefano e Caroline hanno scelto di non nascondersi e di continuare la loro estate con il sorriso.

Un bebè in arrivo? Le voci su una possibile gravidanza

A far parlare ancora di più, nelle ultime ore, è stata l’indiscrezione lanciata dal settimanale “Diva e Donna”, secondo cui Caroline Tronelli potrebbe essere incinta. Il magazine ha pubblicato alcune immagini della coppia in Sardegna, in cui Caroline appare in bikini, accompagnate da un titolo che lascia poco spazio ai dubbi: “ Caroline Tronelli potrebbe essere già in attesa di un figlio ”.

Al momento, né De Martino né Tronelli hanno confermato o smentito la notizia. Ma i fan sono già in fermento e, sui social, i commenti si moltiplicano. Se la gravidanza fosse confermata, Stefano diventerebbe papà per la seconda volta, dopo Santiago, nato dalla relazione con Belen Rodriguez.

Un nuovo capitolo per De Martino

Dopo anni vissuti sotto i riflettori, tra conduzioni televisive di successo, flirt veri o presunti e un matrimonio mediaticamente molto esposto, Stefano De Martino sembra aver trovato una nuova stabilità. Caroline Tronelli, più riservata, lontana dal mondo dello spettacolo, potrebbe rappresentare una nuova fase della vita per il conduttore: più matura, più autentica e forse anche più protetta, nonostante le incursioni esterne.