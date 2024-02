"La stiamo cercando disperatamente". L'appello di Angelina Mango

Il Festival di Sanremo è già finito, ma le sorprese (oltre che le polemiche) non sono di certo terminate. Stiamo parlando della vincitrice della 74esima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana, Angelina Mango. Una volta ultimati i festeggiamenti, la giovane cantautrice è stata protagonista di una piccola disavventura: la perdita di una parte del premio. Non è di certo la prima se consideriamo che, nel bel mezzo della sua esibizione durante la puntata finale, è inciampata sul vestito, cadendo sul palco dell’Ariston.

L’annuncio di Angelina

L’appello della figlia d’arte arriva a 48 ore dalla proclamazione. Così, l’ex allieva di Amici ha pubblicato una Instagram Story lanciando un appello a tutti i suoi fan affinché possa essere aiutata a recuperare la custodia rossa in velluto del suo amato premio, l’ambito leoncino d’oro, simbolo dello stemma comunale della città dei fiori.

“Io ho un appello da fare, stiamo cercando disperatamente la custodia del premio di Sanremo”, ha detto Angelina. Poi, con un sorriso ironico ha proseguito: “Qualcuno ce l'avrà, io vado in giro così. Non è fattibile!”. In tutto ciò, la cantante ha mostrato la statuetta del Leone di Sanremo, all’interno di una busta di carta.

Lo scivolone durante la finale

Come anticipato, questa non è stata l’unica disavventura di cui è stata protagonista Angelina, perché durante l’esecuzione del suo brano, La noia, è inciampata. È accaduto sul finire dell’esibizione, quando la cantante stava risalendo le scalette che collegano la platea al palco. È stato a quel punto che, complici le scarpe con altissime zeppe e l’abito molto lungo, la 23enne è caduta per poi rimanere seduta fino alla fine del brano.

Una volta rialzatasi, la Mango – visibilmente imbarazzata – ha chiesto scusa a tutti e poi ha aggiunto: “Sono un po' stanca. Mi avete regalato la settimana più bella di sempre”. Per fortuna, poco dopo, a farle dimenticare del piccolo inconveniente è arrivata la vittoria. Infatti, Angelina a soli 23 anni ha vinto il premio più ambito per i musicisti in Italia e, adesso, è pronta per rappresentare il suo Paese all’Eurovision Song Contest. Subito dopo di lei si è classificato Geolier, seguito da Annalisa, Ghali e Irama. Che dire cara Angelina, speriamo che prima di partire per la Svezia tu possa recuperare la custodia del tuo amato e meritato premio.