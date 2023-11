"Stiamo insieme da cinque mesi e...". Lo sfogo social di Belen sul commento a Elio

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sono una coppia. Ormai la showgirl e l'imprenditore bresciano non si nascondono più. Chiuso definitivamente il matrimonio con Stefano De Martino, la conduttrice argentina ha deciso di vivere il suo nuovo amore alla luce del sole, ma non senza polemiche. Da settimane, infatti, Belen è al centro delle critiche per avere scelto di buttarsi a capofitto in un'altra relazione a pochi mesi di distanza dall'addio all'ex marito Stefano. Ma nelle scorse ore, complice un commento poco lusinghiero di una utente, la Rodriguez ha scelto di mettere i puntini sulle "i", rivelando qualcosa di più della sua storia d'amore con Lorenzoni.

Belen e Elio paparazzati insieme

" Belen Rodriguez è ricomparsa, più felice e innamorata che mai, e passeggia con il compagno Elio e con sua figlia Luna Marì. Un quadretto familiare perfetto ", ha scritto il settimanale Diva e Donna, pubblicando un servizio esclusivo della coppia in giro per Milano come due normali innamorati a pochi giorni dal rientro dalla fuga romantica in montagna. Le foto pubblicate dalla rivista hanno sollevato le solite polemiche sulle scelte di Belen in fatto di vita privata e sentimenti, ma la showgirl argentina non ha replicato ai tanti commenti negativi. Piuttosto ha scelto di rispondere alle accuse di una follower che su Instagram l'ha giudicata troppo "leggera" in tema di amore.

Belen risponde alla critica di una fan