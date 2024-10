Eleonora Giorgi: "Sto facendo una chemio molto seria"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non perde mai la forza, il sorriso e soprattutto la voglia di lottare: un anno dopo la diagnosi di tumore Eleonora Giorgi è stata ospite della trasmissione "Verissimo" di Silvia Toffanin ma in collegamento dal salotto di casa in compagnia dei suoi due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, dal momento che la malattia non le consente di fare grandi spostamenti. Proprio la settimana scorsa, il 21 ottobre, l'attrice ha compiuto 71 anni raccontando qual è ormai da molti mesi la sua nuova vita.

La quotidianità della Giorgi

" Sto facendo una chemio molto, molto seria, chi si cura come me lo capisce", spiega, sottolineando qual è la procedura che sta seguendo. " La faccio ogni 14 giorni e per 12 giorni sto malissimo. Gli altri due giorni sto al top ma domani la rifaccio e avrò altri 12 giorni in cui sarò molto provata" . I due giorni positivi sono stati proprio sabato 26 e domenica 27 ottobre: la sua forza è tale che durante il collegamento con la Toffanin non ha mai smesso di infondere positività a se stessa ma anche a tante altre persone che si trovano nella sua stessa condizione ricordando, commossa, la scomprsa di Paola Marella.

Inevitabilmente, ha poi spiegato quali sono gli effetti negativi della chemioterapia e " soprattutto l'impossibilità a mangiare ma se non mangi il veleno ti invade con più potenza e finisci sfinito. Tutta la lotta, ogni giorno, per me che avevo una vita normale, è quella di sforzarmi a mangiare per stare in forma", racconta l'attrice.

La speranza da un nuovo farmaco

In quest'anno terribile ha dovuto anche rinunciare a una proposta di lavoro ma la Giorgi sa bene che non se la sente di rischiare e stare male. " Per la mia professionalità non me la sono sentita di fidarmi di come posso stare. Fra una chemio farò una Tac da far tremare le vene dei polsi che dirà se starà funzionando", racconta. Poi, da gennaio una possibile svolta grazie a un farmaco sperimentale che si trova già nella letteratura medica perché ha completato l'iter delle sperimentazioni. " Speriamo di farlo e che funzioni ". Alla domanda della Toffanin su come si senta al di là del discorso fisico, la Giorgi ha risposto di sentirsi in uno " stato di grazia, accolgo tutto quello che arriva come un dono in più. Stando bene mi godo ogni momento e va bene così" .

La diagnosi del tumore

La sua vita è cambiata proprio un anno fa, nell'ottobre del 2023 il giorno del suo compleanno: l'attrice ricorda le 70 candeline e una carriera arrivata all'apice del successo perché proprio l'anno scorso ha tagliato il traguardo dei 50 anni lavorativi. Ma ecco che, improvvisamente, comparve " quella strana tosse che non smetto di ringraziare che mi ha spinto a fare una Tac dove è stato evidenziato il problema. Adesso sono 71, quest'anno lo abbiamo avuto e siamo stati molto fortunati .

Eleonora, come ci lasciamo?

Ci vediamo alla Tac perché dobbiamo brindare, la buttiamo sul fatalismo. Ti faccio sapere come va".

Alla fine del collegamento con la padrona di casa, alla domanda della Toffanin che ha chiesto "", la risposta con il sorriso sulle labbra. "