Gli svenimenti, la tosse, il malore: il ballerino Joaquín Cortés ricoverato d'urgenza

Da giorni Joaquin Cortès stava male ma nessuno, né i suoi amici né i colleghi e tantomeno il suo staff, sapevano cosa avesse. Poi, mentre stava giocando con i figli, è svenuto all'improvviso ed è stato trasportato in ospedale a Madrid, dove lo stanno sottoponendo ad accertamenti medici approfonditi. Lo ha raccontato il popolare danzatore spagnolo attraverso la sua pagina Instagram, svelando di essere ricoverato in clinica e, per questo, di non potere essere sul palco a ballare in uno dei suoi spettacoli programmati da mesi.

" Settimane fa ho iniziato a stare molto male, avevo tosse al petto, stanchezza, mal di testa... ma, nonostante ciò, ho provato ininterrottamente per settimane ", ha fatto sapere Cortès sui social, parlando delle esibizioni fatte a Madrid e Bologna nonostante qualcosa stesse minando la sua salute. Poi ha raccontato di altri malori: " Qualche giorno fa, accompagnando mio figlio Romeo a scuola, ho iniziato a tossire, ero stordito mentre guidavo, avevo paura ma è passato". Quando gli episodi si sono ripetuti e gli svenimenti si sono intensificati, però, il danzatore ha capito che qualcosa di grave stava succedendo : “Stavo guidando e ho dovuto chiedere alla mia assistente di prendere il volante perché all'improvviso non vedevo più niente ".

Lo svenimento e il ricovero in ospedale