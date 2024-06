Lo svenimento, il sangue, la corsa in ospedale: cosa è successo a Nikita Pelizon del Grande Fratello 2023

È stata una delle vincitrici del Grande Fratello 2023. Sì, di quell’edizione extra large che è stata una tra le più contestate proprio per i contenuti fuori controllo e i personaggi pieni di luce e ombre. Nikita Pelizon, però, si è distinta tra i sui ex compagni di avventura vincendo di fatto l’edizione del 2023. Tra i tanti non è riuscita a sfondare più di tanto in tv ma è sui social che ha creato una community molto forte. E proprio sul suo profilo Instagram, in cui pubblica estratti della sua quotidianità, che Nikita Pelizon ha raccontato di un brutto incidente in cui è stata protagonista. Nel corso delle ultime ore, prima tra le storie e poi con una serie di foto, ha rivelato il motivo della sua assenza dai social. La ex gieffina è corsa in ospedale a Milano per un malore.

La Pelizon ha voluto rendere partecipe i suoi follower dopo le storie – piuttosto criptiche – che aveva pubblicato negli ultimi giorni di maggio. Gli scatti sono stati molto eloquenti. Anche se non è dato sapere il motivo per il quale Nikita sia svenuta, la corsa in ospedale è stata necessaria e, dal suo racconto, di vitale importanza, sarebbe stato l’aiuto di un taxista. “ Nikita fa rima con Vita ", esordisce sui social. Qui, alcune foto mostrano le sue condizioni di salute poco dopo la caduta e lo svenimento, oltre ad alcuni scatti durante l’attesa al pronto soccorso. “ Avevo appena salutato un amico al telefono e finito la presentazione della prossima canzone con due fette smangiucchiate di pizza sulla scrivania. Mi sentivo la testa pesante, guardo una serie su Netflix, dopo 11 minuti sento di dovermi sdraiare ”, continua nel suo racconto.