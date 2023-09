“Avrete un’autostima pazzesca”. È bufera sul "corso" dell'ex ex gieffina Nikita Pelizon

È bufera su Nikita Pelizon. L’ex vincitrice del Grande Fratello, dopo aver sottolineato con fierezza che dietro al progetto di legge approvato sui taxi gratis fuori dalle discoteche per chi ha bevuto troppo vi fosse una sua idea, adesso torna a far parlare di sé. Il motivo? Sui social network la Pelizon propone ai suoi fan corsi motivazionali a pagamento.

L’idea del corso motivazionale

Sarebbe un percorso di coaching online quello con cui Nikita avrebbe deciso di guadagnare del denaro; il suo nome è Hunika Way e tramite quest’esperienza garantirebbe ai suoi follower una rinascita personale, oltre che il ritrovamento della propria autostima. Così, tra le sue Instagram Stories, l’ex gieffina scrive: "Dato che mi chiedete sempre come faccio ad essere così sorridente se un tempo vivevo con la depressione a braccetto, vi spiegherò proprio come io sono passata da essere insicura per i traumi del passato a essere intrappolata in me stessa”. Poi Nikita ha aggiunto: “Finalmente vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto, in persone con un'autostima pazzesca. Fra pochi giorni alcuni di voi avranno la mia esperienza e tecniche degli ultimi 7 anni. Conosco bene tante delle vostre situazioni e no, non è a scopo di lucro. In molti pretendevano anche che fosse gratis".

Naturalmente la domanda sorge spontanea: per quale motivo Nikita sottolinea che il percorso non è a scopo di lucro quando in realtà è a pagamento? Infatti, per poter partecipare al corso online bisognerà pagare (e non poco) e a farlo sapere è stata proprio lei. Due sarebbero le tariffe a disposizione per i suoi fan: la prima comprende il corso, la chat telegram, una sessione live con Nikita, a 97 euro per le prime 24 ore, poi arriverà a 247; la seconda, invece - quella vip - offre la possibilità di prendere parte anche ad una sessione one to one con la coach. In quest’ultimo caso, il costo complessivo si alza ulteriormente, diventando di 457 euro e così, l’influencer fa sapere: "Analizzeremo la vostra situazione attuale, i vostri interessi e attività passate per identificare i passi pratici da compiere". Per tutti il 10% di sconto sul suo shop.

La polemica

Inutile dire quanto l’iniziativa di Nikita in pochissime ore abbia innalzato un vero e proprio polverone; in particolare, non si può non considerare l’assenza di un titolo da parte della Pelizon che le garantirebbe di poter guadagnare come mental coach. Sui social in tantissimi hanno commentato furiosamente la proposta dell’ex gieffina: "Perché andare da qualcuno che si è fatto il mazzo sui libri per anni, quando si può andare da una che ha studiato all'università della strada? Che imbarazzo", scrive qualcuno. E ancora: "Questi soldi utilizzateli per investire in voi stessi da veri professionisti. Preferisco la terapia grazie".

A proposito di questa vicenda, anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua: “A tutti quelli che mi stanno segnalando questa roba, rispondo una cosa semplice: da tempo i primi a sminuire la categoria degli psicologi sono gli psicologi stessi (con l’indignazione di quelli seri). TikTok demenziali, la psicoterapia sponsorizzata da influencer improbabili, le slide ricolme di banalità per spiegare fenomeni complessi, i voucher per i colloqui online venduti da personaggi ridicoli. Il risultato è questo. Chiunque pensa di avere un livello di competenza accettabile”. Insomma, secondo la Lucarelli la proposta di Nikita sarebbe una conseguenza del comportamento di alcuni psicologi che sui social stanno sminuendo il proprio lavoro. Per il momento Nikita ha deciso di non rispondere a nulla di tutto questo, non ci resta altro che attendere per scoprire cosa deciderà di fare.