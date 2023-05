"Tamarrata", "Mi piace strafare". Scoppia la bagarre per il calco del pancione di Chiara Nasti

A Chiara Nasti va lo scettro di influencer più criticata di Instagram. Ogni foto, video o post della napoletana scatena ondate di critiche e polemiche e l'ultimo contenuto condiviso sulla sua pagina non ha fatto eccezione. La compagna di Mattia Zaccagna è finita al centro della contesa social per avere fatto realizzare un calco del suo pancione. La scultura è stata curata da un'artista conosciuta, che la Nasti ha ingaggiato per fermare su gesso un momento importante della sua vita, quando era in attesa del primogenito Thiago.

La moda di realizzare calchi della pancia non è nuova soprattutto tra le influencer, ma Chiara Nasti ha voluto distinguersi facendo realizzare l'opera completamente di nero e totalmente ricoperta da strass. Una volta terminata, la napoletana ha deciso di mostrare la singolare scultura su Instagram con un video, manifestando tutta la sua gioia per il risultato: "La mia pancia bellissima. Grazie per questo spettacolo, non potevi rendermi felice, un ricordo magnifico del momento più bello della mia vita ". Nel breve filmato il calco è immortalato all'interno di una teca fatta realizzare appositamente per contenere l'opera con tanto di illuminazione centrale per mettere in risalto le migliaia di cristalli. Ma la reazione degli hater non si è fatta attendere.

La polemica social