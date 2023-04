"Trogloditi e zingari". Lo sfogo di Chiara Nasti dopo lo scippo

Questa volta gli hater non c'entrano e neppure le critiche per il figlio o per qualche altra dichiarazione rilasciata sui social. Chiara Nasti è sbottata dopo avere subito presumibilmente uno scippo. Su Instagram l'influencer napoletana ha pubblicato una serie di video, nei quali ha raccontato dettagli generali dell'accaduto, senza svelare la dinamica del furto né il luogo dove è avvenuto. Ma i suoi toni sono stati decisamente polemici: " C'è gente di merda in giro trogloditi e zingari ".

A quanto pare il rito scaramantico contro il malocchio, compiuto in diretta su Instagram negli scorsi giorni, non ha portato i suoi benevoli frutti alla 25enne. Nelle scorse ore, infatti, Chiara Nasti ha confessato ai suoi due milioni di follower di vivere un momento delicato e particolarmente sfortunato tra malanni stagionali, problemi personali e inconvenienti di vario genere. " Scusate l’assenza e se in questo periodo non sono stata proprio presentissima ma non mi sono successe cose bellissime - ha esordito su Instagram la partenopea - ormai in giro ci sono solo i trogloditi e gli zingari ". Con le sue parole Chiara Nasti ha lasciato intendere di essere stata vittima di un furto, o addirittura di uno scippo, ma non ha chiarito l'accaduto e si è lasciata andare solo a un lungo e durissimo sfogo: " Non ne voglio neanche parlare... tanto le cose materiali si ricomprano" .