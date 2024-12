Tapiro di Striscia a Bobo Vieri che confessa: "Elisabetta Canalis mi ha sputato e dato una testata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono lontani i tempi in cui Elisabetta Canalis e Bobo Vieri campeggiavano sulle copertine delle riviste di gossip per il loro amore. Erano gli anni 2000 e il binomio velina - calciatore impazzava sulla cronaca rosa. Tra alti e bassi la coppia ha vissuto una storia durata alcuni anni ma di recente Elisabetta Canalis ha svelato che la relazione è stata molto più tossica che romantica. Così, Striscia la notizia, ha deciso di consegnare il tapiro d'Oro a Vieri, che ha rivelato alcuni dettagli inediti della turbolenta relazione con Elisabetta.

Le rivelazioni di Elisabetta Canalis

Ospite di Francesca Fagnani a Belve, l'ex velina sarda ha raccontato il lato più scuro della loro storia: " Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnato molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano" . In studio Canalis ha ricordato anche un episodio di gelosia, nel quale rigò la macchina di Vieri: " Pensa, non stavamo neanche insieme. Era una notte in cui non riuscivo a prendere sonno. Era la fase del tira e molla ed è successa questa cosa. Lui me ne aveva fatte così tante... Volevo che poi andasse dove si allena l'Inter, dove c'è sempre un sacco di gente che vuole foto e autografi dei calciatori, con la macchina con su scritto 'figlio di pu**ana '".

Il tapiro di Striscia a Christian Vieri

Viste le dichiarazioni rilasciate da Elisabetta Canalis, Striscia la notizia ha deciso di consegnare a Bobo Vieri un tapiro, il dodicesimo in carriera per l'ex attaccante della Nazionale. Intercettato in centro a Milano da Valerio Staffelli, lo sportivo ha confermato il racconto dell'ex fidanzata, aggiungendo particolari inediti e scioccanti sulla loro relazione. Inizialmente Vieri ha provato a tirare corto: "E' successo 25 anni fa, si parla ancora di quella storia là?". Poi, incalzato dall'inviato di Striscia, ha ceduto rivelando cosa avvenne in un bar, dove i due vennero addirittura separati mentre litigavano: "Nel bar è arrivata la Ely con il cane, mi ha sputato e mi ha tirato una capocciata. Meno male non faceva ancora kick boxing, non mi ha rotto nulla. E non eravamo fidanzati" .

"Lasciamo stare quei tre là".

