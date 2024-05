Taylor love Travis (e pure l'Italia), Chiara Ferragni e Achille Lauro, le confessioni di Malgioglio

Tra i protagonisti del gossip dell'ultima settimana ci sono molti volti noti. C'è chi ha scelto l'Italia per trascorrere un romantico weekend (Taylor Swift e Travis Kelce), chi finisce al centro dei soliti gossip (Chiara Ferragni e Sonia Bruganelli) e chi racconta la sua vita privata senza tabù (Malgioglio).

Taylor Swift e Travis Kelce, fuga romantica sul Lago di Como

Tra un concerto a Parigi e uno a Stoccolma Taylor Swift si è concessa una fuga romantica in Italia. La popstar americana si è imbarcata sul primo aereo diretto nel nostro paese e ha trascorso due giorni sulle rive del Lago di Como in compagnia del suo fidanzato, Travis Kelce, giocatore di football dei Kansas City Chiefs. Niente hotel di lusso per Taylor e Travis, che hanno preferito cercare la giusta privacy affittando Villa Sola Cabiati a Tremezzo, secondo quanto riportato dai quotidiani locali. Tra una cena romantica a lume di candela a bordo lago e baci romantici immortalati dagli obiettivi dei paparazzi sapientemente appostati attorno alla villa, la Swift e il fidanzato si sono persino concessi una romantica passeggiata mano nella mano nel borgo di Tremezzo. Nessun atteggiamento da star, insomma, e a testimoniarlo ci sarebbero le dichiarazioni di un inserviente della villa che alla rivista People ha rivelato: "Taylor e Travis sono stati gentilissimi, lei è davvero molto carina. Hanno voluto pensare a tutto loro: hanno chiesto se potevano cucinare la cena e servirsela da soli e, poi, sempre insieme hanno sparecchiato la tavola e hanno lavato i piatti. Inoltre, hanno lasciato una mancia davvero molto molto generosa". Come non amarli.

Cristiano Malgioglio: "Il mio fidanzato è turco e ha 39 anni"

Cristiano Malgioglio a ruota libera sulle pagine del Corriere. L'artista ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano parlando della sua vita privata e anche dei suoi amori e ha svelato di preferire le relazioni a distanza. Ma guai a parlargli di fedeltà: "Ho tradito tanto, abbastanza, ma tradimenti innocenti, stupidi, per ripicca". E in quanto ad addio, la parola fine - pare - l'ha sempre messa lui: "Tesoro, i cuori li ho spezzati io, ho sempre lasciato, forse per paura, poi, dopo tanto, mi pento". Oggi, a 79 anni, Cristiano Malgioglio però si sente fortunato in fatto di amore, visto che al suo fianco c'è un uomo con il quale la relazione prosegue da tempo. "Lui è turco e ha 39 anni, l'ho incontrato nel 2020 al Gran Bazar di Istanbul. Lui passa e mi guarda. Penso: 'Ammazza che bono'. L’ho rivisto per caso dopo una settimana alla fiera dei fiori. Si è fermato, abbiamo parlato. Il giorno dopo mi ha mandato un mazzo di tulipani bianchi in hotel. Mi sono detto: 'E che me lo faccio scappare?'". E no, non se lo è fatto scappare. L'inglese è il mezzo per comunicare anche se, ammette Malgioglio: "Io uso il traduttore sul cellulare o mi spiego a gesti". Ah, l'amore.

Perché si parla di un flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro

Il pettegolezzo circola sul web da diverso tempo, ben prima che il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni naufragasse. Eppure, negli ultimi giorni le voci su una presunta liaison tra Achille Lauro e la Ferragni si sono fatte molto insistenti. Perché? Difficile saperlo ma intanto Dagospia raccoglie e rilancia il pruriginoso gossip: "Si ventila da tempo ci potrebbe essere stato un flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro: nessuna conferma, nessuna smentita. Ricordiamo che Lauro è (era?) molto amico di Fedez con il quale, guest Orietta Berti, cantò Mille". A fare circolare nuovamente l'indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e autore televisivo, che in radio ha rivelato: "Farei rivedere il video del compleanno di Lauro dove c'erano Tananai, Hell Raton, il suo avvocato… A un certo punto arriva anche lei con un vestito rosso lungo. Se guardate le foto, voi donne, capirete che l'occhio è andato…". Dove?

Sonia Bruganelli e il ballerino di Ballando con le stelle: flirt in corso?

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, ex di Ema Stoccolma e ballerino professionista di Ballando con le stelle, si vedono sempre più spesso insieme. L'insolita coppia è stata paparazzata qualche settimana fa insieme, in Spagna ma il danzatore aveva messo le mani avanti nel tentativo di spegnere i gossip sul nascere: "La conosco da poco ma la trovo intelligente e molto simpatica. Siamo solo amici". In realtà, secondo quanto riferito dall'esperto di gossip Alessandro Rosica, l'ex moglie di Bonolis e Madonia si starebbero "frequentando in gran segreto da mesi". La coppietta sarebbe stata sorpresa insieme anche a Roma e per le vie di Milano, un po' troppe volte per parlare di amicizia visto che entrambi sono single.

Cosa ne penserà Paolo Bonolis (che all’ex moglie sembra ancora molto legato)? Rimaniamo con il dubbio.