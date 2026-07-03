Taylor Swift e Travis Kelce si sposano: le nozze segrete già celebrate, il piano di sicurezza, le donazioni milionarie e un docufilm

Da ore New York è letteralmente paralizzata per le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce. La popstar americana e il playmaker dei Kansas City Chiefs si sposeranno tra poche ore al Madison Square Garden, un luogo caro alla cantante, dove si esibì per la prima volta nel 2003 e che fu già teatro del suo 30esimo compleanno. Le nozze, che coincidono con l’intenso weekend del 4 luglio, si celebreranno davanti a un migliaio di invitati tra i quali moltissime celebrities e l’arena sarebbe stata trasformata in un castello fiabesco per l’occasione.

Le nozze segrete

Mentre la Grande Mela è in fermento, l’indiscrezione più sorprendente riguarda le presunte nozze segrete che Travis e Taylor avrebbero già celebrato a fine giugno. Secondo quanto rivelato in esclusiva a Page Six da diverse fonti, Taylor Swift e Travis Kelce si sarebbero già sposati legalmente, scambiandosi le promesse nuziali davanti a un ristretto gruppo di familiari e amici durante una piccola cerimonia svoltasi nel Tennessee pochi giorni fa. L’evento clou rimane però quello al Madison Square Garden, su cui sono puntati obiettivi e riflettori.

La sicurezza

La stampa americana fa sapere che la cerimonia all'interno dell'iconica arena di New York dovrebbe iniziare alle 17 e proseguire fino alle 4 del mattino successivo. Da giorni camion e squadre di operai entrano ed escono dall'arena trasportando strutture, tendoni e grandi allestimenti, alimentando l’attesa per quello che, negli Stati Uniti, è considerato l’evento dell’anno. La scelta della location non è casuale: l’arena garantisce estrema privacy e le elevate misure di sicurezza garantiranno alla coppia e agli invitati un ulteriore livello di protezione. Già da giovedì, giorno in cui si è tenuta la cena di prova di Taylor e Travis, era scattato il piano di sicurezza predisposto dal Dipartimento di Polizia di New York con adeguate misure di sicurezza per tutti i principali eventi in programma durante il fine settimana, compreso le nozze di Taylor Swift e Kelce.

Le donazioni milionarie

Da sempre impegnati in cause filantropiche, in occasione delle nozze Taylor Swift e Travis Kelce hanno donato circa 26 milioni di dollari per venti iniziative benefiche tra cui mense per persone in difficoltà, un’organizzazione impegnata contro la crudeltà sugli animali, sette programmi dedicati all’istruzione e tre ospedali pediatrici. Il gesto della coppia, da sempre molto generosa, non è stato ufficialmente collegato alle nozze ma la cantante e il compagno non ha smentito e fonti vicine a Travis e a Taylor hanno fatto sapere che le donazioni sono parte delle celebrazioni del fine settimana.

Il docufilm sulle nozze

A margine delle nozze, si vocifera che Taylor Swift stia valutando la possibilità di trasformare i festeggiamenti con Travis Kelce in un docufilm. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la popstar avrebbe ingaggiato una troupe professionale per documentare l’evento al Madison Square Garden, allestito per l’occasione come una location fiabesca.

Il tabloid inglese riferisce inoltre che Swift avrebbe respinto offerte multimilionarie avanzate da piattaforme di streaming interessate a trasmettere le nozze in diretta. La coppia avrebbe scelto di mantenere il controllo esclusivo dei contenuti audio e video del matrimonio, riservandosi la possibilità di realizzare un docufilm e di distribuirlo, eventualmente anche a fini commerciali.