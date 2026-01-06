2026, l’anno dei matrimoni vip: ecco quali sono le coppie che si sposeranno

Il 2026 si annuncia come un anno particolarmente affollato di fiori d’arancio. Tra star della musica, campioni dello sport, volti amatissimi della televisione e creator seguitissimi dai più giovani, il calendario dei matrimoni vip è già fitto di date cerchiate in rosso. C’è chi sogna cerimonie intime e riservate e chi, invece, trasforma il “sì” in un vero e proprio evento mediatico. In comune, però, resta il desiderio, forse più forte che mai, di credere che l’amore possa durare per sempre.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: nozze da fuoriclasse

Se c’è un “signore degli anelli” nel 2026, quello è senza dubbio Cristiano Ronaldo. L’anello con diamante che Georgina Rodriguez sfoggia all’anulare sinistro dallo scorso agosto ha già fatto il giro del mondo ed è solo l’anticipo di un matrimonio destinato a far parlare. La coppia avrebbe scelto Madeira, l’isola natale del campione portoghese, per celebrare le nozze nella storica Cattedrale di Funchal. Una decisione dal forte valore simbolico, lontana dai riflettori veneziani e più vicina alle origini di Ronaldo. La data? Ancora top secret, ma con ogni probabilità dopo il 19 luglio, una volta conclusi i Mondiali di calcio.

Damiano David e Dove Cameron: il romanticismo che sorprende

In un anno segnato anche da separazioni illustri, Damiano David ha restituito un po’ di fiducia nel romanticismo. Lo ha fatto con poche parole, affidate ai social: “ Il 2026 sarà un anno bellissimo ”. Una frase semplice, accompagnata da un anello e da un cuore, che ha ufficializzato il fidanzamento con Dove Cameron. Il solitario al dito della cantante e attrice non è passato inosservato e ha acceso l’entusiasmo dei fan. I dettagli del matrimonio restano avvolti dal riserbo, ma le premesse sono quelle di una favola contemporanea.

Ironia, ansia e pizzica: le nozze di Selvaggia Lucarelli

C’è chi affronta l’organizzazione con ironia, come Selvaggia Lucarelli, pronta a sposare Lorenzo Biagiarelli. Sui social ha scherzato mettendosi idealmente sullo stesso piano di Ronaldo e Taylor Swift: “ Tutti con lo stesso budget! ”. Le nozze si terranno in primavera nel Salento, nel casale acquistato e ristrutturato dalla coppia. La proposta non è stata da film romantico, ma l’idea di una festa tra pizzica, taralli e vino sembra aver convinto entrambi. Perché, come ha detto lei stessa, la felicità spesso è molto più semplice di quanto si immagini.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: il 4 luglio del sì

Segnata sul calendario anche la data del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Dopo anni insieme e la nascita del piccolo Cesare, la coppia è pronta a fare il grande passo il 4 luglio 2026. L’influencer non nasconde un pizzico di ansia per l’organizzazione, ma può contare sull’aiuto di una wedding planner. Intanto, la felicità dei nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è già alle stelle.

Dal matrimonio intimo allo show-evento

Se Vanessa Incontrada e Rossano Laurini stanno pensando a una cerimonia riservata e semplice in Toscana, dopo aver superato una crisi che ha rafforzato il loro legame, c’è chi gioca decisamente un altro campionato. Luì e Sofì, alias i Me contro Te, trasformeranno il loro matrimonio in uno spettacolo aperto ai fan. Appuntamento il 5 settembre 2026 all’Arena di Milano, con biglietti e upgrade degni di un grande evento live.

Ilary Blasi e Bastian Muller: nozze in vista?

Tra i nomi che circolano con insistenza per il 2026 ci sono anche quelli di Ilary Blasi e Bastian Muller. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice sarebbe pronta a convolare a nozze con l’imprenditore tedesco, una volta concluso ufficialmente il divorzio da Francesco Totti. Si parla già di una possibile data, il 6 giugno 2026, e di una location suggestiva come Ischia, scelta per una cerimonia elegante ma riservata. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, ma la relazione tra Ilary e Bastian, ormai solida e lontana dai riflettori più invadenti, sembra procedere a passi sicuri verso il grande sì.

Oltreoceano: Taylor Swift e Travis Kelce

Tra i matrimoni più attesi a livello internazionale ci sono senza dubbio quelli di Taylor Swift e Travis Kelce. Secondo i rumors, la data sarebbe il 13 giugno 2026, numero simbolo per la popstar, con una cerimonia nel Rhode Island. La loro storia, iniziata quasi per caso durante una tappa dell’Eras Tour, è diventata in poco tempo una delle più seguite al mondo.

Un elenco che sembra non finire mai

E l’elenco non si ferma qui. Nel 2026 potrebbero sposarsi anche Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, Dua Lipa e Callum Turner, Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino di Mare Fuori. Un entusiasmo collettivo che sorprende e incuriosisce.

Perché proprio ora? La spiegazione dell’esperta

A provare a dare una chiave di lettura è l’avvocata Ester Viola, che si occupa professionalmente di separazioni ma osserva il fenomeno con lucidità: " È irresistibile pensare che qualcosa sia per sempre.

È l’aspirazione collettiva più grande: più sai che è difficile, più ci credi". Per le coppie sotto i riflettori, avverte, la sfida è doppia, vivere l’amore sotto il microscopio non è semplice. Eppure, la voglia di scommettere sul futuro