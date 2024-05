"Temo la chemioterapia". Eleonora Giorgi e la lotta al tumore

Ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 11 maggio, Eleonora Giorgi torna a parlare del tumore al pancreas che l'ha colpita e delle cure a cui dovrà sottoporsi nei prossimi giorni.

L'attrice, che non ha potuto essere presente in studio a causa delle sue condizioni di salute, si collega con Silvia Toffanin da casa. Sono stati i medici, come spiegato dalla conduttrice in diretta, a sconsigliarle di viaggiare per evitare inutili rischi: "Non sai come ero contenta di venire a Cologno, avevo organizzato tutto nei minimi dettagli" , spiega, dicendosi molto dispiaciuta per aver dovuto rinunciare.

Le fasi post operatorie si stanno rivelando molto complicate, racconta la Giorgi, e hanno condizionato vari aspetti della sua quotidianità. "Da quando mi sono operata il mio rapporto con il cibo è cambiato" , racconta a Silvia Toffanin, "ho solo mezzo pancreas adesso e non riesco neanche a mangiare un piatto come merluzzo e patate bollite" . Dopo l'intervento, dichiara l'attrice, "sono stata male per 24 ore, tra fiale e cortisone, ero molto debole".

L'operazione è stata complicata, come le avevano spiegato anche i medici chirurghi che l'hanno assistita, ma alla fine tutto è andato bene. "Sono passati più di quaranta giorni e non sento più dolore (tranne qualche calo di energia e il rapporto con il cibo che è cambiato) ma ho provato tanta sofferenza" , confessa, "proseguo questo cammino che a volte è durissimo, come tutte le persone malate come me sanno, ma io ringrazio la vita e Dio" . Ora arriva una nuova fase da affrontare, quella di un altro ciclo di chemioterapia che partirà da lunedì.

"Hai ancora tanta paura o la paura sta passando?" , domanda la conduttrice di Verissimo. "Allora Silvia, tu ti ricordi che ti avevo confessato di avere una certa strizza dell'operazione, con tutti quei dati?" , replica Eleonora Giorgi, "ecco ti posso dire che adesso sono molto preoccupata per la chemioterapia" . L'attrice aveva già affrontato un periodo di chemio nei quattro mesi precedenti l'intervento chirurgico al pancreas, ma ora la situazione è ben diversa. "Il fatto è che adesso io ho tutte le cellule giovani che si stanno rigenerando, credo, al pancreas e a tutti quei tagli dentro, a tutte le vene tagliate" , spiega. "La chemio è un veleno, uccide, allora penso che sarà una piccola lotta dentro di me, e un po' mi preoccupa".

Il percorso sarà duro e tortuoso, "però so che è quello che devo fare, che è quella la strada che devo fare scientificamente, e quindi credo non solo ai miei oncologi ma in generale alla scienza" .

"Devo dire che però la situazione un po' mi preoccupa, quindi spero di non ricevere un colpo fortissimo da questa chemioterapia"

, auspica l'attrice.