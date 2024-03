La confessione di Eleonora Giorgi: "La chemio è stata devastante"

"I miei oncologi mi considerano un cyborg per la resistenza che ho, però adesso sono arrivata alla sesta chemio, non me l'aspettavo, nei giorni successivi è stato devastante". Nello studio di Verissimo Eleonora Giorgi è arrivata due giorni dopo avere affrontato l'ultimo ciclo chemioterapico e, nonostante il sorriso e l'aspetto curato, non ha nascosto di essere provata dalla battaglia che sta combattendo. Quattro mesi fa i medici le hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Da quel momento l'attrice si è sottoposta a sei chemio, l'ultima delle quali l'ha devastata. Così davanti a Silvia Toffanin e ai telespettatori ha ammesso: "Spero di poter venire a raccontare ancora della mia storia perché ieri stavo talmente male che mi chiedevo come avrei fatto a fare l’intervista".

La disaffezione al cibo

Nonostante le difficoltà e la pesantezza delle cure Eleonora Giorgi sta cercando di mostrarsi serena e combattiva ma nel corso dell'ospitata a Verissimo ha ammesso che le terapie antitumorali la stanno mettendo a dura prova. Infezioni, polmonite da chemio e ora anche una disaffezione al cibo. "Sto male per questa debolezza enorme che ho, ma soprattutto per la specie di disaffezione al cibo che ho", ha raccontato Eleonora Giorgi in studio, spiegando: "Guardo un risotto squisito ai gamberi, che tra l'altro adoro, e mi sembra di carta. Quindi faccio fatica a mangiare ma se non mangi la chemio ti devasta". Nella lunga chiacchierata fatta con Silvia Toffanin, l'attrice ha parlato anche di come è cambiata la sua vita dallo scorso novembre, quando ha ricevuto la terribile diagnosi: "La mia vita ora è quella di un soldato dedito alle istruzioni dei medici, non c'è altra vita: ogni quattordici giorni c'è la chemio e i giorni in mezzo hanno un andamento ben definito".

L'intervento chirurgico e il futuro

Le cure, seppure pesanti, serviranno però a capire se c'è la possibilità di asportare il tumore. "Fra un paio di settimane sapremo molto, soprattutto cosa si potrà fare e cosa no", ha chiarito l'attrice. Al suo fianco ci sono il figlio Paolo e la nuora, Clizia, ma soprattutto il nipotino Gabriele. Proprio per lui, la Giorgi cerca di combattere, portando avanti la sua battaglia sia in privato che in pubblico. "Cerco di rimanere positiva ma delle volte mi chiedo se tutto andrò bene. E se "il bene" passerà attraverso un'operazione, chissà dopo come starò", ha ammesso l'attrice, concludendo: "Talvolta, in questo periodo, mi viene in mente che dopo una vita tutta in pubblico, forse dovrei allontanarmi dalle scene pubbliche, ma credo non ci riuscirò mai". Nel suo futuro Eleonora Giorgi sogna ancora di poter recitare in un film.