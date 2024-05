A un mese dall'intervento per il tumore, Eleonora Giorgi accompagna il figlio all'altare

Ascolta ora: "A un mese dall'intervento per il tumore, Eleonora Giorgi accompagna il figlio all'altare"

Una emozionatissima Eleonora Giorgi è comparsa al fianco del figlio Andrea nel giorno più importante del 44enne, accompagnandolo all'altare. A poco più di un mese di distanza dall'intervento chirurgico a cui si è sottoposta per rimuovere una massa tumorale al pancreas, l'attrice ha voluto presenziare al matrimonio del primogenito, apparendo felice e radiosa.

Le nozze

Il lieto evento nel corso della giornata di ieri, giovedì 2 maggio. Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli, ha sposato Serena Meriggioli, a molti anni di distanza dal divorzio con l'ormai ex moglie Alice Bellagamba. Il matrimonio si è svolto alla presenza di amici stretti e parenti. Non potevano mancare Paolo Ciavarro (figlio che la Giorgi ha avuto da Massimo Ciavarro) e la compagna Clizia Incorvaia, che invece si sposeranno in estate, il 12 luglio. " Il mio Andrea si è sposato ", è stato il commento del fratello Paolo, che ha mostrato sui social alcune immagini della cerimonia. Fra queste la più toccante è stata sicuramente quella di Eleonora Giorgi che accompagna, visibilmente commossa, il figlio Andrea all'altare.

Con uno splendido abito a disegni bianchi su sfondo blu, e un paio di stivaletti ai piedi, l'attrice è apparsa vicino al suo primogenito. Stringendolo al braccio, ha percorso i passi verso l'altare insieme a lui, non riuscendo a tratterenere il sorriso. L'amore di madre le ha dunque dato la forza necessaria per compiere questo sforzo a poco più di un mese di distanza da un importante intervento chirurgico. Tanta la commozione da parte dei fan della Giorgi, che hanno commentato con affetto le immagini. " Eleonora, sei divina e splendente ", ha affermato uno dei suoi follower.

La ripresa dopo la malattia

La battaglia di Eleonora Giorgi continua, anche se in questo difficile periodo ha sempre potuto fare affidamento sull'amore e sul supporto della sua famiglia. Nonostante i problemi l'attrice si è sempre mostrata positiva.

La diagnosi di tumore al pancreas è arrivata lo scorso dicembre. Da allora la Giorgi ha dovuto sottoporsi a cure e trattamenti, mostrando grande forza e tenacia. Il delicato intervento di rimozione della massa tumorale ha avuto luogo a marzo, dopo cinque cicli di chemioterapia, presso la clinica romana Salvator Mundi.

Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita! Ci si vede presto, è una promessa!

", aveva dichiarato l'attrice in un video pubblicato su Instagram.