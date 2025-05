Il dolce gesto di Meghan per Archie e Lilibet Diana

Ascolta ora 00:00 00:00

Alcuni ex collaboratori dei Sussex hanno rivelato a The Hollywood Reporter che Meghan Markle avrebbe la spiacevole abitudine di inondare di messaggi la casella email del suo staff, senza badare troppo all’orario. Gli aneddoti raccontano di email inviate alle 5 di mattina con continue richieste che sembrerebbero sempre tutte urgenti. La duchessa avrebbe ancora il vezzo di mandare mail notturne, come ha confidato durante l’intervista al Jamie Kern Lima Show. Stavolta, però, i destinatari sono le persone più importanti della sua vita, a cui Meghan vorrebbe lasciare dei ricordi e dei preziosi insegnamenti.

“Time capsule”

Harry e Meghan sono piuttosto attenti alla privacy dei loro figli, Archie (5 anni) e Lilibet Diana (tre anni). Nei video e nelle foto recenti che mostrano la famiglia riunita vediamo i bambini sempre di spalle. I duchi, infatti, vorrebbero tentare di proteggere il più possibile la loro privacy, soprattutto sui social. Questa attenzione rientrerebbe in una strategia educativa più ampia, attraverso la quale i Sussex vorrebbero insegnare ai figli il valore della famiglia, della vita reale rispetto a quella virtuale. Proprio nella quotidianità tutti noi, in particolare i bambini, formano i ricordi e apprendono gli insegnamenti necessari per il futuro.

Meghan avrebbe individuato un modo tenero ed efficace, “una tradizione digitale” , la definisce il People, per conservare queste memorie e renderle attuali per Archie e Lilibet Diana anche quando saranno più grandi e potranno comprenderne meglio l’importanza. Durante un episodio del podcast The Jamie Kern Lima Show, disponibile dallo scorso 28 aprile, la duchessa di Sussex ha raccontato: “L’anno scorso una delle nostre amiche mamme mi ha detto di aver creato una specie di email segrete destinate ai suoi figli, che darà a [questi ultimi] a un certo momento della loro vita. Inviava loro immagini casuali, le foto che non aveva intenzione di incorniciare”.

Fino ai sedici anni

Meghan avrebbe tratto ispirazione dall’idea della sua amica, considerandola un sistema moderno per custodire i ricordi: “Ho pensato fosse un’ottima capsula del tempo da creare per loro” , ovvero uno di quei contenitori, in questo caso virtuale, da sempre usati per conservare oggetti del passato con l’intenzione di ritrovarli, in un certo senso di riscoprirli in un determinato momento del futuro. A questo proposito la duchessa ha precisato: “…In passato avevo gli scrapbook”, cioè album e diari con decorazioni personalizzate “e album di fotografie, ma appartengono alla generazione precedente”.

Meghan ha proseguito con un altro simpatico dettaglio: “Prima di andare a letto, quasi ogni sera, mando loro delle email!”, che contengono, oltre alle fotografie, delle cose buffe che Archie e Lilibet Diana hanno detto, perfino le pagelle. In generale frammenti di vita privata, “cose che non metterai in una cornice” , ha ribadito la duchessa. C’è, però, una condizione che deve essere rispettata affinché i bambini possano aprire questi messaggi: “Si ritroveranno a leggerli a un certo punto della loro vita, forse quando avranno 16 o 18 anni e io dirò: ‘C’è una mail che ho conservato per voi’”.

Meghan spera che, attraverso queste lettere digitali, Archie e Lilibet Diana possano “guardarsi indietro e

dire: ‘Oh Dio, ci amava così tanto’”. È, penso, la parte migliore dell’essere madre”. Unache vuole tramandare ai figli i momenti più belli della loro infanzia, ma anche essere ricordata e amata.