Meghan Markle viola gli accordi con Elisabetta II: bufera sulla duchessa di Sussex

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha scatenato una forte ondata di polemiche tra i sudditi inglesi un episodio che ha visto come protagonista, ancora una volta, la moglie del principe Harry Meghan Markle: la duchessa di Sussex, infatti, avrebbe violato un accordo stretto con la regina Elisabetta II utilizzando un titolo che invece le era stato interdetto dopo la cosiddetta "Megxit". Ma cosa è successo esattamente?

Tutto sarebbe iniziato con un'intervista concessa nei giorni scorsi da Meghan, che è stata ospite inaugurale del podcast di Jamie Kern Lima, ovvero il "Jamie Kern Lima's show". In occasione della conversazione con la padrona di casa, la fondatrice del brand di make up IT Cosmetics, la Markle si è presentata senza trucco e vestita in modo molto semplice, indossando una felpa di colore nero e chiarendo fin da subito che si sarebbe trattato di un'informale chiacchierata tra amiche piuttosto che di un'intervista canonica.

La moglie del principe Harry ha toccato vari argomenti, parlando della sua routine quotidiana, del rapporto coi figli e di alcuni aspetti della vita coniugale, ma non è stato comunque il contenuto delle dichiarazioni rilasciate ad alimentare il dibattito, bensì quanto accaduto dopo la conclusione del podcast.

Meghan, infatti, per ringraziare Jamie Kern Lima della bella accoglienza ricevuta e farle un grosso in bocca al lupo per il prosieguo del suo programma, avrebbe inviato, secondo quanto riferito dall'Express, un cesto regalo con una dedica speciale: "Con i complimenti di Sua Altezza Reale, la Duchessa del Sussex" . Ed è proprio questo ad aver scatenato la reazione stizzita dei sudditi di Sua Maestà.

La Markle ha infatti utilizzato la dicitura "Sua Altezza Reale" contravvenendo all'accordo stipulato con la regina Elisabetta II: la rinuncia a quel titolo, infatti, era parte dei punti su cui si fondava il "Sandringham Summit", ribattezzato "Megxit" dai giornalisti britannici . Questa conferenza cruciale ha avuto luogo il 13 gennaio 2020 nella tenuta di Sandringham della regina Elisabetta II, sita nel Norfolk, in Inghilterra. Al vertice, a cui presero parte solo la sovrana Elisabetta II, il principe Carlo, e i principi William ed Harry, ma non Camilla né Kate Middleton, fu presa in esame la decisione dei Sussex di dimettersi dai loro alti incarichi reali. Allora la Markle assistette all'incontro da remoto, dal momento che si trovava in Canada, dove risiedeva col figlio Archie.

Una delle condizioni poste ai due coniugi fu quella di rinunciare al titolo di “His Royal Highness The Duke of Sussex and Her Royal Highness The Duchess of Sussex”: niente più “Sua Altezza Reale” per nessuno dei due, quindi, e quanto accaduto nelle scorse ore è suonato come un tradimento di Meghan alla memoria di Elisabetta II e una violazione di quegli accordi sanciti ormai 5 anni fa.

Il clamore mediatico suscitato dall'episodio è stato tale che i duchi si sono visti costretti a replicare, incaricando un loro portavoce di rilasciare una dichiarazione ad hoc. "Harry e Meghan mantengono i loro titoli di Sua Altezza Reale: tuttavia, per accordo, non li utilizzano per scopi commerciali".

“sebbene non usino pubblicamente 'Sua Altezza Reale', si è trattato di un regalo personale e i loro titoli rimangono. Questo contesto dovrebbe essere accuratamente riportato nei servizi giornalistici”.

"Come sottolinea Jamie nel suo teaser, possiede la marmellata da oltre un anno, il che indica che la foto e il regalo non sono recenti”, prosegue il portavoce,