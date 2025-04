Harry e Meghan, scontro sui figli: ecco perché i Sussex sono ai ferri corti

Ascolta ora 00:00 00:00

Meghan Markle ha da tempo deciso di fare all in per cercare di risultare più virale sui social media e pare che il tentativo abbia in effetti dato i suoi frutti, anche se alcuni aspetti di questo successo si sarebbero rivelati controproducenti per quanto concerne la serenità dei rapporti con il marito Harry.

Questo cambio di marcia, iniziato almeno dallo scorso gennaio, ha dato una bella spinta alla tanto discussa serie Netflix "With Love Meghan", uscita a marzo, e ha quindi portato anche al "rebranding" della sua azienda, che si è rigenerata con un nuovo logo, un nuovo nome e una diversa tipologia di prodotti da commercializzare. Quello che, tuttavia, ha fatto saltare la mosca al naso del principe Harry è il fatto che sempre più spesso inizino a essere pubblicati dei contenuti nei quali compaiono, per quanto generalmente di spalle, da lontano o coi volti occultati, anche i figli della coppia, ovvero il principe Archie, 5 anni, e la principessa Lilibet, 3 anni.

Qualche immagine è stata caricata su Instagram e anche nella docuserie Netflix di Meghan, e nulla importa al principe Harry se i figli non risultino riconoscibili e il massimo che si veda sono i capelli rossi dei bimbi: tanto è stato sufficiente a creare delle tensioni in casa tra i Sussex. "La mia impressione è che fino a un certo punto Harry preferirebbe di gran lunga che i suoi figli non fossero mostrati" , spiega infatti il redattore capo del quotidiano britannico The Sun Matt Wilkinson nel corso dell'ultimo episodio di "A Right Royal Podcast".

L'avversione del principe nei confronti della stampa e dei paparazzi è risaputa, e il timore è che tutto il clamore mediatico possa attirare troppe attenzioni e che qualcuno riesca ad approfittare delle immagini "rubate" ai figli. "Non vuole che vengano fotografati" , precisa ancora il giornalista, "ha questo timore che se li porta fuori da Montecito, ci sarà un'orda di persone fuori che cercherà di fotografare i suoi figli".

Proprio questa differenza di vedute tra i due Sussex ha portato a delle tensioni in famiglia. "D'altronde" , puntualizza Wilkinson, "Meghan è cresciuta in California, e una volta ha ammesso che le sarebbe piaciuto avere uno stile di vita più californiano, portare i figli in spiaggia, uscire, fare cose del genere, non vuole nasconderli" .

La promozione del brand di Meghan, per il principe Harry, può fare a meno dell'esposizione dei figli, e inevitabilmente questa differenza di vedute ha portato a delle frizioni: la duchessa dal canto suo, dopo i recenti flop imprenditoriali, pare invece aver trovato la formula giusta per crescere.