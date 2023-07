"Erano un regalo per me". Ilary Blasi non vuole restituire i Rolex

Prosegue la battaglia legale tra Totti e Ilary Blasi sulla questione Rolex; è delle scorse ore, infatti, la notizia che sta facendo molto discutere, quella della “sparizione” di almeno tre orologi dal valore di centinaia di migliaia di euro.

L’affido condiviso "mancato" e i Rolex

Era stato il giudice Francesco Frettoni, il 1° giugno, a disporre l’ "affido condiviso" degli orologi di lusso e così - nell’attesa di definirne la proprietà – Ilary Blasi, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe dovuto portarli "in un luogo accessibile ad entrambi i coniugi". Tuttavia, la conduttrice non solo non ha provveduto, ma ha anche fatto ricorso dal momento che secondo la showgirl i Rolex sarebbero un regalo e, per questo, appartengono esclusivamente a lei; così, nella memoria presentata all’udienza di costituzione delle parti (assenti), mercoledì 12 luglio, davanti al giudice relatore Valeria Belli, ha fatto sapere di essere in possesso soltanto di due o forse tre orologi e di non avere idea di che fine abbiano fatto gli altri. Peraltro, tra i modelli svizzeri mancanti, il cui valore si aggira sul milione di euro, ci sarebbe pure un Daytona Rainbow venduto soltanto ai supervip.

Il ritorno della questione borse griffate

La conduttrice ha fatto appello denunciando la sparizione di borse e gioielli di cui non si era accorta fino ad oggi; se la maggior parte degli accessori li aveva ritrovati nella mega villa all’Eur, dove erano stati nascosti dall’ex numero dieci della Roma per ripicca, adesso la conduttrice non troverebbe degli altri oggetti. È per questo che chiede la restituzione all’ex marito. Quest’ultimo, nel frattempo, insieme ai suoi avvocati, Antonio Conte e Laura Matteucci (che si sono costituiti in giudizio per contestare le affermazioni della controparte); respinge il numero degli orologi indicati da Ilary. Secondo fonti vicine a Totti, infatti, gli orologi sarebbero forse otto, o addirittura dieci.

In attesa della prossima sentenza

"Farà acquisti o chiede una perizia?", questo il titolo risalente alla scorsa settimana di un servizio del settimanale Chi in cui si vede Ilary entrare in una boutique Rolex nel centro di Roma. Al momento ciò che è certo è che si saprà qualcosa in più alla prossima udienza, fissata a breve. L’avvocato Alessandro Simeone, che assiste Ilary, come riporta il Corriere della Sera, ha specificato che "il procedimento ha ad oggetto quattro orologi, non sei, non otto e neppure un’intera collezione". E ancora: "la signora Blasi ha sempre contestato, sin dal primo grado di giudizio, le pretese del possesso esclusivo da parte del marito, soprattutto per due dei quattro orologi richiesti"; poi ha aggiunto che "il Tribunale di Roma, accogliendo una delle richieste della signora Blasi, ha disposto che gli orologi non siano restituiti al marito ma che rimangano nel compossesso di entrambi i coniugi"; "la cassetta di sicurezza cointestata oggi non esiste più" ha spiegato l’avvocato Simeone. Infine: "la signora Blasi ha da tempo manifestato la propria disponibilità a concordare le modalità con le quali deve essere esercitato il compossesso". Queste ultime parole, tuttavia, confermerebbero che dei Rolex ne sia ancora in possesso lei.