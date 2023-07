"Scomparsi cinque Rolex". Colpo di scena nella causa Totti contro Ilary

Lo scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi sulla questione Rolex è tutt'altro che concluso. Chi pensava che la decisione del giudice Valeria Belli sull'affido condivido dei preziosi orologi avesse messo la parola fine a uno dei tanti fronti, sui quali i due ex coniugi stanno battagliando, ha preso un abbaglio. La diatriba si è infiammata subito dopo la sentenza, quando Ilary ha dato mandato ai suoi avvocati di fare ricorso. Perché la conduttrice non vuole affatto condividere la collezione di Rolex con l'ex compagno, ma ne chiede bensì l'affido esclusivo e nella memoria processuale presentata ha sganciato una vera e propria bomba, sostenendo che all'appello mancherebbero almeno tre pezzi da migliaia di euro.

I Rolex scomparsi

Nel corso di una nuova udienza processuale che si è svolta il 12 luglio, Ilary Blasi avrebbe dichiarato - secondo quanto riferisce il Corriere - che lei ha in " custodia solo tre orologi e degli altri non ne saprebbe niente ". Pezzi da centinaia di migliaia di euro, che sarebbero spariti nel niente e che Ilary ora chiede di riavere, visto che il giudice le ha affidato la custodia dei preziosi nella sentenza di affido condiviso con Totti emessa poche settimane fa. " In teoria i Rolex scomparsi, tutti con cinturino da uomo, sarebbero sei, forse otto ", riferisce il quotidiano nazionale, specificando che l'ex calciatore della Roma avrebbe fornito un elenco dettagliato dei preziosi con tanto di "referenze e prove di acquisto".

Totti va all'attacco

Se da una parte Ilary ha lanciato l'allarme sulla sparizione dei Rolexù - un vero e proprio tesoretto - dall'altra Francesco Totti non è rimasto a guardare e attraverso il suo legale, Antonio Conte, si è costituito in giudizio per contestare le affermazioni dell'ex moglie. Anche lui degli orologi che mancano all'appello non ne saprebbe niente. In attesa che il giudice fissi la prossima udienza in tribunale, impossibile non tornare con la memoria al servizio pubblicato la scorsa settimana dal settimanale Chi, dove Ilary Blasi è stata paparazzata all'interno di una boutique Rolex intenta a discutere con un commesso. La rivista ironizzava con il titolo "Acquisto o perizia", ma ora la visita della showgirl nel negozio romano del noto brand di orologi fa capire che qualcosa era ancora in ballo nonostante la sentenza di affido condiviso. Ilary sarà alla ricerca dei preziosi scomparsi oppure c'è altro? La verità, forse, si conoscerà solo a fine processo.