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Personaggi |una delle separazioni più chiacchierate

Totti – Blasi, prima udienza sul divorzio: cosa è successo

Nessun accordo davanti al giudice nella prima udienza sul divorzio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice: restano aperti i nodi economici legati ai figli e alla divisione del patrimonio familiare

Totti – Blasi, prima udienza sul divorzio: cosa è successo
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Prima udienza sul divorzio per Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma e la conduttrice si sono presentati questa mattina in aula separatamente e accompagnati dai loro legali. Stampa e fotografi li hanno attesi davanti al palazzo di Giustizia e i due ex coniugi non si sono sottratti agli obiettivi: lui in tenuta sportiva, lei in completo elegante. Tra loro distanza e silenzi. Ma al termine delle due ore di udienza – rigorosamente a porte chiuse - davanti al giudice Gianluca Gelso, stando a quanto riportato dal Corriere, non è stato raggiunto alcun accordo di conciliazione.

“Ancora non hanno firmato nulla”, le parole dei legali dell'ex coppia, secondo quanto riportato da Repubblica. Secondo il quotidiano, infatti, restano da definire gli ultimi dettagli economici.

Il nodo dell'accordo ruota attorno ad alcuni dettagli economici relativi all’assegno di mantenimento dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, e alla separazione dei beni e dell’ingente patrimonio familiare. I legali di Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto sapere che “la fine della vicenda processuale rappresenta un auspicio, non una certezza”. Dunque tutto rinviato a data da destinarsi.

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