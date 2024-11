"Tre giorni senza alcol, erba, hashish". Il ritorno sui social di Achille Costacurta

Ascolta ora 00:00 00:00

Quattro mesi, tanto è passato dall'ultimo discusso episodio che ha visto protagonista Achille Costacurta. Le dipendenze, l'ossessione per i social, l'ombra del cognome ingombrante lo avevano portato a compiere gesti discutibili e fuori dalle regole sia in privato sia sui social network, ma nelle scorse ore il giovane ha fatto sapere di avere detto basta agli eccessi e di avere intrapreso un percorso di disintossicazione.

Gli ultimi difficili mesi

Lo scorso luglio il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta aveva pubblicato sui suoi canali social una serie di foto compromettenti con droga e soldi, poi aveva commentato negativamente un post della madre Martina, che proprio il quel giorno compiva 49 anni. Il suo comportamento aveva scatenato il caos sul web e il giovane era stato costretto a chiudere i suoi account e a prendere le distanze dalla rete. Martina Colombari e Billy Costacurta avevano fatto quadrato attorno al figlio e durante l'estate si erano mostrati spesso sui rispettivi profili in sua compagnia. Poi a settembre Achille era ricomparso su TikTok spiegando di avere avuto un passato difficile: " Sono stato un anno e sette mesi in un centro penale a Parma". E alla fine era arrivato lo sfogo personale: "Faccio errori come tutti, ma sono un bravo ragazzo. Vorrei riscrivermi al Liceo ".

La disintossicazione

Sempre nella diretta su TikTok Costacurta, come riporta Today, aveva rivelato di avere abusato spesso delle sostanze stupefacenti: " Se fumo verde? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo. Ho tanti progetti, uno anche con dei ragazzi disabili" . Una promessa che sembra avere mantenuto proprio in questo ultimo periodo. A distanza di due mesi da quelle dichiarazioni, Achille Costacurta è tornato su Instagram parlando del suo nuovo percorso lontano dalle tentazioni ma non dai social. " Giorno 3, no alcol, no erba, no hashish" , ha scritto nelle storie del suo profilo personale il figlio di Martina Colombari, pubblicando un selfie.

Achille Costacurta sembra dunque avere detto basta all'uso delle droghe e ha deciso di disintossicarsi, rimanendo lontano anche dall'alcol. Una condivisione che lui spera possa spingere anche altri giovani a prendere le distanze da droghe e dipendenze.