Foto con soldi e droga: Achille Costacurta tagga la madre poi chiude il profilo

Achille Costacurta torna al centro della cronaca delle ultime ore dopo la pubblicazione di alcuni contenuti scioccanti sul suo profilo Instagram. Nelle scorse ore il figlio di Billy Costacurta e dell'ex Miss Italia ha condiviso una serie di foto con droga e soldi e ha commentato con toni poco amorevoli gli ultimi due post della madre, salvo poi disattivare l'account Instagram. Tutto nel giorno del 49° compleanno della madre Martina Colombari.

Le foto con droga e soldi

Quella di domenica 14 luglio è stata una giornata difficile per la famiglia Costacurta. Mentre Martina Colombari stava festeggiando il 49° compleanno in barca al largo delle coste italiane, il figlio Achille Costacurta è tornato a fare parlare di sé per fatti a dir poco inquietanti. Durante la mattinata di domenica scorsa il giovane ha pubblicato una serie di foto nelle storie del suo account Instagram, taggando la madre Martina e facendo riferimenti espliciti a soldi e droga trasportati illecitamente. "Martina Colombari che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!", ha scritto Achille Costacurta condividendo la foto di una bustina nascosta in una scatola con dei biscotti di cioccolato. Poi in un'altra immagine si vedono dei pacchi di banconote e la scritta: "Vai come si traffica Martina Colombari!". E ancora la foto di una bustina trasparente contenente una polvere rosa e la scritta: "Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi!".

Profilo Instagram disattivato

Le immagini sono rimaste ben visibili nelle storie di Costacurta junior per diverse ore e hanno fatto letteralmente il giro del web, scatenando rabbia e preoccupazione. Ma al centro delle critiche è finita la madre Martina Colombari, taggata ripetutamente dal figlio nelle sue immagini. "Stai vedendo cosa posta tuo figlio qui sopra? Roba da galera, ne sei al corrente", ha scritto un'utente sotto all'ultimo post della Colombari, mentre un'altra aggiungeva: "Spero che questo ragazzo venga aiutato". Poi le immagini sono state cancellate e il profilo Instagram di Achille Costacurta disattivato.

I commenti contro la madre

C'è però un altro retroscena inquietante avvenuto nelle stesse ore a firma sempre del giovane. Mentre le foto di droga e soldi diventavano virali in rete, il figlio di Billy Costacurta avrebbe commentato con toni tutt'altro che amorevoli gli ultimi post Instagram condivisi dalla madre Martina. Commenti poi cancellati ma salvati da alcuni utenti e pubblicati dal sito Biccy. "Ma copriti, hai 50 anni c**o, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma!", avrebbe scritto Achille sotto alla foto della madre, che ringraziava i follower per i tanti auguri. E ancora: "No va beh, che ridere! Era la grotta dove ci siamo pippati un 2-3 grammi di ketamina, che risate!".

I precedenti di Costacurta junior

Qualcuno ha ipotizzato che il profilo social di Achille Costacurta possa essere stato hackerato, ma non è la prima volta che il ragazzo finisce al centro della cronaca per comportamenti sopra le righe e fatti poco piacevoli. Nel 2021 era finito in ospedale e aveva accusato la polizia di averlo picchiato solo per avere chiamati alcuni poliziotti "sbirrazzi".

Pochi giorni dopo il racconto social, però, Costacurta junior si era scusato sui social per le sue parole. Nel 2023, invece, era stato fermato dai Carabinieri dopo avere dato in escandescenza in un taxi e avere colpito con un pugno un vigile urbano.