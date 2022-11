"Il tumore mi ha reso una persona peggiore". La confessione di Fedez

Lo scorso marzo, Fedez ha sconvolto il Paese annunciando di avere un tumore al pancreas. Da quel momento, il cantante ha iniziato la sua cura, che ha previsto anche un'operazione all'ospedale San Raffaele di Milano. L'iter di cura del cantante ha avuto successo e, nonostante debba continuare a fare controlli periodici, si può dire che ha risolto, con grande soddisfazione della sua famiglia e dei suoi tanti fan.

In questi mesi, il cantante è tornato spesso a parlare del suo tumore, anche in ottica di prevenzione. Nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast che il cantante conduce insieme a Luis Sal ormai da alcuni anni, Fedez ha riflettuto sui cambiamenti che sono occorsi a causa della malattia. " Il tumore mi ha reso una persona peggiore ", ha dichiarato il rapper. Parole in controtendenza rispetto a quelle che solitamente pronuncia chi attraversa questo percorso. " Dicono che il cancro fa scoprire il senso della vita, ma col cazzo ", ha aggiunto Fedez, come in un flusso di coscienza senza freni.

Fedez, nella sua esposizione senza filtri, ha portato avanti una riflessione in merito alla malattia: " La mia vita è peggiorata, sono diventato depresso e sono diventato un essere umano peggiore io, dopo il cancro. Ed è questa la figata del mio cancro. Perché dovrei essere una persona migliore? ". Le parole di Fedez potrebbero aiutare tantissime persone che, come lui, non si sentono persone migliori. Il rapper è spesso preso come esempio da moltissimi, anche suoi coetanei, che potrebbero trovarsi in una situazione come la sua.