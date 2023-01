Dal Lussemburgo alla Giordania: tutti i i royal wedding del 2023

Il 2023 potrebbe essere l’anno dei royal wedding. Dalla figlia del sultano del Brunei, ai principi di Giordania, fino alla nipote di Lady Diana e alla principessa del Lussemburgo sono diverse le teste coronate e, più in generale, i rampolli dell’aristocrazia internazionale, ad aver organizzato le loro nozze nel nuovo anno, tra abiti e gioielli da sogno e cerimonie da mille e una notte.

Nozze nel Sultanato del Brunei

Il primo matrimonio del 2023 ci porta nel Sud Est asiatico. L’ottava figlia del chiacchieratissimo sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah e della sua ex seconda moglie Hajah Mariam, la principessa Azemah (38 anni) sposerà, l’8 gennaio 2023, il principe Pengiran Muda Bahar Haji Jefri Bolkiah (41 anni). I due sono cugini, poiché il principe è figlio di Sua Altezza Reale Haji Jefri Bolkiah, ovvero il fratello del sultano. I festeggiamenti dureranno fino al 17 gennaio prossimo. Nel gennaio 2022 fecero il giro del mondo le immagini della cerimonia da favola di un’altra figlia di Hassanal Bolkiah e Hajah Mariam, Fadzillah Lubabul. La principessa (37 anni) sposò il borghese e uomo d’affari Mahmoud al Hashimi. Le nozze, alla presenza di 3mila invitati, durarono 10 giorni e vengono ricordato sia per il banchetto a Palazzo, in una sala rivestita d’oro, sia per il sontuoso abito della sposa, impreziosito da cristalli e una tiara di perle e diamanti.

Matrimonio in vista per la nipote di Lady Diana

Lady Amelia Spencer (30 anni), nipote di Lady Diana (è la figlia di Charles, fratello della principessa del Galles) e Greg Mallett, esperto di nutrizione e fitness, si sono incontrati ben 12 anni fa all’Università di Città del Capo, ma la proposta di matrimonio è arrivata il 22 luglio 2020, in Sud Africa. È stato proprio il futuro sposo, lo scorso 21 novembre, a rivelare che il tanto atteso “sì” verrà pronunciato a marzo 2023. Su Instagram, infatti, Greg ha realizzato un videomontaggio con le foto di Amelia e nella didascalia ha scritto: “Ho fatto una cosa per te. Quattro mesi prima di sposare l’amore della mia vita”. Lady Amelia ha confermato rispondendo al messaggio: “Ah, è così speciale! Ti amo con tutto il mio cuore, angelo. Non vedo l’ora che arrivi il per sempre con te”. Per ora non ci sono altri dettagli sul royal wedding, ma i tabloid ipotizzano che possa essere celebrato proprio in Sud Africa, splendida cornice dell’amore tra i due e luogo in cui è cresciuta Lady Amelia.

Cerimonia sulla Costa Azzurra per Alexandra del Lussemburgo

Il 22 aprile 2023 la principessa Alexandra del Lussemburgo (31 anni), quarta e unica figlia femmina del granduca Enrico di Lussemburgo e della granduchessa consorte Maria Teresa, convolerà a nozze con il borghese Nicolas Bagory, 34 anni e una carriera ben avviata nel mondo dell’editoria. Alexandra, sesta nella linea di successione al trono e il futuro marito sono sempre stati distanti anni luce dal gossip, per questo a molti i loro nomi diranno poco o nulla, però saranno tra i primi a festeggiare un royal wedding nel 2023. Come da tradizione ci saranno due cerimonie: la prima, con rito civile, si terrà nel municipio di Lussemburgo, la seconda, religiosa, è stata organizzata nella chiesa di Saint Trophyme a Bormes-Les-Mimosas, sulla Costa Azzurra. Il fidanzamento di Alexandra e Nicolas è stato annunciato il 7 novembre 2022, tramite un comunicato ufficiale, corredato da una foto dei futuri sposi, che recitava così: “Le due famiglie si uniscono alla felicità dei fidanzati circondandoli con il loro affetto”.

Doppio matrimonio in Giordania