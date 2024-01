"Tutti possono sbagliare". Belen si schiera con Ferragni

Da oltre un mese, Chiara Ferragni è al centro della discussione per il caso del pandoro Balocco, che ha portato all'accusa di truffa aggravata da minorata difesa, con conseguenze iscrizione nel registro degli indagati. I brand hanno iniziato a prendere le distanze dall'influencer al pari dei suoi follower, in caduta libera ormai da oltre un mese. Sono 300mila i follower persi da Ferragni dall'inizio del pandoro-gate e si sa, quanto più è alta la torre da cui si cade, tanto più ci si fa male. È una vecchia regola non scritta, che esiste da prima che esistessero gli influencer. Ma Chiara Ferragni, in questo momento, è un elemento polarizzatore e chi è in cerca di riflettori nuovi prova a utilizzarne il nome, in un modo o nell'altro.

La maggior parte dei personaggi noti o, comunque, con un seguito social, in questi giorni stanno prendendo le distanze da Ferragni per evitare di essere travolti dall'onda negativa che ha investito anche lei. Ma c'è chi va controcorrente ed è pronto a tendere una mano all'influencer ed è la persona che non ti aspetti. Dalle sue storie Instagram, infatti, Belen Rodriguez ha lasciato una lunga riflessione in merito al momento non particolarmente semplice per l'influencer, chiedendo per lei clemenza. C'è chi accusa l'argentina di averlo fatto per una nuova dose di visibilità in un momento in cui, per sua scelta, ha deciso di allontanarsi dalla televisione per dedicarsi alla famiglia, ma c'è anche chi vede in questo slancio di benevolenza una mano sinceramente tesa.

Nella sua riflessione, Belen sembra collegare il momento negativo di Ferragni, e tutto quello che le sta piovendo addosso, con una sua questione personale. " Quando qualcuno ci fa del male, cosa vuoi? Che quella persona paghi! Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco, in queste settimane, per svariate motivazioni, pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina ", scrive la showgirl argentina. La stessa ammette di aver "provato rabbia" per quanto è emerso sull'influencer, con la quale, "per colpa di terzi", non ha mai avuto buoni rapporti. Ma al di là di questo, rivelando stima professionale nei suoi confronti, scrive che " Vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire basta ".