Uccio Show investito da un treno: morto il cabarettista della tv

Tragedia questa mattina alla stazione di Montesano Salentino (Lecce), dove lo showman Antonio Bitonti, in arte Uccio Show, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno in corsa. Sul drammatico fatto, avvenuto dopo le 7:30 di oggi, indagano ora le forze dell'ordine, determinate a far luce sulla triste vicenda.

Cosa è accaduto

L'allarme è stato dato nella mattinata di oggi, lunedì 21 agosto. Sul caso si sa ancora molto poco, e le testimonianze raccolte sono confuse. Passate le 7:30, Bitonti (72 anni) è finito sotto a un treno in corsa sui binari Sud Est della stazione di Montesano. Il violentissimo impatto con il convoglio non gli ha lasciato scampo. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, seguiti dai vigili del fuoco e i carabinieri. Una volta recuperato, Bitonti è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove i medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita. Purtroppo, come è apparso evidente sin da subito, le ferite riportate a seguito dello scontro col treno erano troppo gravi, specialmente quelle agli arti inferiori. Uccio Show è stato dichiarato morto intorno alle 10 di questa mattina. Ogni tentativo di salvarlo è stato inutile.

Le indagini e le ipotesi

Intervenuti sul posto, i carabinieri della stazione di Specchia hanno posto l'intera area sotto sequestro e provveduto a effettuare i primi rilievi. Le indagini per risalire alle esatte dinamiche della vicenda sono state già avviate e per il momento non si esclude alcuna pista. Sono stati anche registrati dei disagi alla circolazione dei treni a seguito della tragedia. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Bitonti si era recato autonomamente presso la stazione nelle prime ore di stamani, viaggiando a bordo della propria auto. L'opinione comune è che possa essersi trattato di un atto volontario. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'artista era malato da tempo e questo potrebbe averlo portato a compiere un gesto disperato.

La carriera

Antonio Bitonti, meglio conosciuto come Uccio Show, è un volto noto, soprattutto nel Salento. Artista poliedrico – attore, cabarettista, ballerino e mimo – aveva preso parte a spettacoli come La Corrida, C'è posta per te, Italia's Got Talent e Avanti un altro. Andato in pensione, l'artista continuava a farsi vedere in piccoli eventi come sagre e feste di paese. Amava mettere in scena in strada dei piccoli spettacoli anche per il piccolo pubblico. La sua scomparsa ha lasciato sotto choc i suoi fan.