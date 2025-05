Ultimo e Jacqueline sono davvero in crisi?

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra poco meno di un mese - esattamente il 29 giugno - Ultimo darà il via al suo tour negli stadi di tutt'Italia, eppure in queste ultime ore l'attenzione non sembra essere focalizzata sulla data zero di Lignano Sabbiadoro, ma sulla vita personale del cantante romano. Sembrerebbe, infatti, che Ultimo - all'anagrafe Niccolò Moriconi - sia in crisi con la compagna Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi, a cui ha dedicato il brano Quel fino che ci unisce. I due stanno insieme dal 2021 e nel novembre del 2024 hanno annunciato la nascita del figlio Enea. La gravidanza era stata "ufficialmente" annunciata sul palco dello Stadio Olimpico di Roma la scorsa estate e tutto ha sempre fatto pensare che tra i due ci fosse una storia d'amore bellissima e intensa, che veleggiava verso il sempre amato lieto fine.

Tuttavia l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha pubblicato sulle storie del suo account Instagram una conversazione che avrebbe messo l'accento su una possibile crisi tra Ultimo e Jacqueline. A far nascere un dubbio è stata una domanda di una fan, che avrebbe scritto proprio ad Alessandro Rosica per chiedere notizie sulla relazione tra i due, dal momento che "nelle storie di lei, lui non compare mai". C'è da dire, però, che tanto Ultimo quanto Jacqueline sono molto gelosi della loro sfera privata. E a differenza di altri colleghi che non hanno problemi a mostrare la loro vita online in ogni dettaglio, Ultimo è sempre stato molto riservato e attento a quello che condivideva sui social, dove è seguito da circa 4 milioni di utenti. Eppure a far nascere il dubbio è il fatto che, a dispetto di questa attenzione alla privacy, qualche scatto in cui i due innamorati si mostrano insieme non è mai mancato. Ora, invece, sembra esserci una sorta di "silenzio stampa" che va avanti da marzo. L'esperto di gossip, a questo punto, avrebbe risposto alla sua fan asserendo che, proprio come aveva già detto nel corso di una live, i due sarebbero in crisi, vivendo "un momento no" nonostante "siano ancora fidanzati".

Tuttavia questa crisi millantata sembra essere stata smentita dalla stessa Jacqueline, che nelle storie del suo profilo Instagram ha condiviso una foto per festeggiare i sei mesi dalla nascita di Enea. Nello scatto condiviso si vedono le mani di Jacqueline Luna e di Ultimo con le dita intrecciate in sala parto.

"come vola il tempo"

La foto è accompagnata dalla scrittaaccompagnata da un cuoricino. Di certo si tratta di una condivisione che non fa pensare affatto ad una crisi tra i due che, a dispetto di quello che viene mostrato pubblicamente, sembrano ancora una famiglia serena e innamorata.