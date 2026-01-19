"Dopo il vaccino…", "Uscita infelice". Botta e risposta Belen-Bassetti

Ancora capita di sentire che quando si ha qualche malessere, di vario tipo, si tira in ballo sempre e comunque il vaccino: è quel che ha fatto recentemente la showgirl argentina Belen Rodriguez che ha raccontato ai suoi follower di aver passato alcuni giorni a letto con febbre e influenza ma tirando in ballo la vaccinazione (anche se non specifica quale). Immediata e pronta, è arrivata la replica del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Cosa ha detto Belen

La modella da oltre 10 milioni di followers su Instagram ha affermato di essere stata colpita da un forte malessere stagionale. " Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko". Fin qui tutto normale ma poi la showgirl ha voluto insinuare un dubbio a chi la segue. " Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po' così..." , senza specificare a quale vaccino si riferisse, ovvero se a quello anti-Covid di qualche anno o proprio al vaccino stagionale contro l'influenza.

La replica di Bassetti

Uno dei volti più noti tra gli infettivologi italiani, Matteo Bassetti, ha prontamente e seccamente risposto alla Rodriguez sui propri profili social invitando a non fare confusione ma soprattutto al fatto che ognuno dovrebbe pensare al proprio mestiere. "Che la Signora Belen faccia spettacolo, che le riesce benissimo e non la scienziata, tra l’altro contro i vaccini. Non si può sentirla dire che ha l’influenza e sta male perché ha fatto il vaccino Covid nel 2021….non ci siamo proprio", ha sottolineato il professore. Nel suo video, Bassetti ha invitato Belen di " lasciare ai medici e sanitari di parlare di vaccini. Chi si occupa di spettacolo faccia lo spettacolo ed eviti in un momento così delicato di confondere le idee alla gente. Le persone di spettacolo hanno una grande responsabilità e non devono entrare in un campo che diventa molto delicato per tutte le persone che li seguono ".

I trattamenti della Rodriguez

Dopo questo video, Bassetti ne ha condiviso un altro sui propri account social parlando dei vaccini anti-Covid che vengono tirati in ballo e criticati. Dopo aver menzionato Heather Parisi lo ha fatto anche con Bele Rodriguez. " Ma stiamo scherzando? Qui siamo di fronte a persone e cose che fanno uso di altri tipi di farmaci senza nessun tipo di problema e invece criticano le vaccinazioni ". A tal proposito, l'infettivologo ha fatto l'esempio di un trattamento utilizzato dalla modella argentina. " Ho visto una foto di circa un mese fa di Belen che aveva una flebo dove faceva una terapia anti-age, si faceva iniettare una sostanza che si chiama Nad - spiega Bassetti - la cura che ringiovanisce. Sono andato a guardare se ci fossero delle evidenze scientifiche, se c'erano dati che la supportavano negli esseri umani. Zero.

Allora, qui si criticano i vaccini e poi si fa la terapia anti-age e si prendono tanti altri farmaci che hanno decisamente meno evidenza. Cerchiamo di contenerci, che ognuno rimanga nel proprio senza voler fare lo scienziato", conclude Bassetti.