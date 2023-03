Diserta l'udienza ma va in vacanza: bufera su Fedez

Si fa sempre più largo l'ipotesi che tra Fedez e Chiara Ferragni non ci sia mai stata crisi. Forse, al massimo, un litigio di quelli che quotidianamente si registano in tutte le famiglie, ma non una crisi. Non che fosse un mistero, visto e considerato che già a pochi giorni dalla fine del festival di Sanremo i due sono stati visti a pranzo dallo chef Antonino Cannavacciuolo. Insieme, sorridenti, così come sono stati avvistati anche successivamente, praticamrnte ovunque, tranne che sui loro profili social, dove i Ferragnez sembrano aver avuto un'improvvisa epifania che li ha portati a spegnere i riflettori sulla vita all'interno del loro attico di City Life a Milano.

L'ultimo avvistamento è di ieri: Novella 2000 ha fotografato i coniugi in val Brembana, in un noto agriturismo della provincia. Erano sorridenti, rilassati, almeno in apparenza, in compagnia dei loro figli. Un sabato fuori porta per i Ferragnez, che non sembra abbiano intenzione di nascondersi ma continuano la loro "vacanza" social. Solo pochi giorni fa Fedez ha pubblicato una storia in cui spiegava che la sua lontananza da Instagram non era legata alla presunta crisi con sua moglie, ma che in questo momento preferisce così. Nessuna spiegazione, nessuna informazione in più.

Solo pochi giorni fa ha inviato un certificato medico al tribunale di Ancona per giustificare la sua assenza durante l'udienza per la strage di Corinaldo, in cui lui è testimone essendosi esibito solo pochi giorni prima dei fatti in quello stesso locale. Ed è proprio per questo motivo che, ancora una volta, Selvaggia Lucarelli punge il rapper mettendo in evidenza le sue contraddizioni: poche ore prima non ha potuto testimoniare in un processo per la morte di 5 persone, costringendo i familiari a una ulteriore attesa nella loro ricerca della giustizia, e poi nel weekend può andare tranquillamente in gita in montagna? Per altro, non era nemmeno la prima volta che Fedez disertava un'udienza per quel processo, visto che alcuni mesi prima aveva invocato il legittimo impedimento per questioni lavorative.