"Vi dico la verità". Fedez rompe il silenzio sulla crisi

Ci voleva Fabrizio Corona per stanare Fedez. Il rapper ha deciso di interrompere il suo silenzio social (rotto solo per promuovere i suoi podcast e scagliarsi contro Mario Giordano) per smentire le indiscrezioni sulla presunta crisi coniugale con la Ferragni. Non c'erano riusciti i fan dei Ferragnez, che da settimane gli chiedevano spiegazioni, ma c'è riuscito il re dei paparazzi. E' bastato che quest'ultimo facesse filtrare qualche pettegolezzo sulla coppia d'oro dei social per fare uscire allo scoperto Federico, costringendolo a mettere nero su bianco che non esiste alcuna crisi con Chiara. Semmai c'è un problema personale (di scelta e di salute non si capisce) che lo tiene lontano da Instagram.

Le indiscrezioni di Corona

Su Telegram Fabrizio Corona ha sparato a zero su Chiara Ferragni e Fedez, sostenendo che l'imprenditrice digitale sarebbe pronta a presentare le carte del divorzio al marito dopo i fatti di Sanremo. Per l'ex re dei paparazzi la crisi sarebbe più che concreta, nonostante alcune foto scattate pochi giorni immortalino la coppia felice e serena durante un aperitivo a Casa Cipriani. " Lui è depresso per le pressioni sentimentali che sta vivendo ", ha detto Corona, sostenendo che lo stress del rapper sarebbe diventato insopportabile a causa dei numerosi contratti di lavoro da rispettare, tra i quali spicca la seconda stagione della serie The Ferragnez su Prime Video.

La smentita di Fedez