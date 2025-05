Valeria Marini sbarca in “Beautiful”: diva italiana nella soap più vista al mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Valeria Marini è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, visto quanto è radicata nell'immaginario collettivo del pubblico italiano. Allo stesso modo, Beautiful è una delle soap opera più famose e longeve al mondo e che, a dispetto di trame spesso assurde o ripetitive, non smette di collezionare spettatori intorno alla sua saga familiare. Valeria Marini e Beautiful sembrano essere due mondi distanti, eppure, come riporta l'Adnkronos, questi due poli apparentemente opposti sono pronti a incontrarsi. Questo perché, proprio grazie alla telenovela statunitense, Valeria Marini tornerà a lavorare come attrice.

Al momento, infatti, Beautiful si è spostato in Italia - che in questo periodo è ancora di più nel mirino delle produzioni americane - per effettuare alcune riprese tra Napoli e Capri, per cogliere al meglio la bellezza e forse anche il lusso della Costiera Amalfitana. E proprio in occasione di queste riprese, Valeria Marini ha ottenuto un ruolo come guest star italiana. A raccontare l'esperienza è stata proprio la stessa ex prima donna del Bagaglino, attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram da circa due milioni di followers. Nel video si vede Valeria Marini con un abito bianco, prima mentre posa davanti allo scorcio del mare della Costiera e poi impegnata con le riprese delle scene che la vedono come protagonista, insieme agli scatti con gli altri membri del cast.

Nella didascalia che accompagna il reel, Valeria Marini ha scritto: "La vita sa sorprenderti" , spiegando poi che "a Capri ho vissuto un'emozione unica: tra bellezza, passione e magia pura". La condivisione di questo momento unico della sua carriera si conclude con un ringraziamento da parte della "Valeriona nazionale" a tutti i fan per " l'affetto che mi dimostrate sempre".

Nel video condiviso, inoltre, si può vedere lo scatto che Valeria Marini ha fatto con Katherine Kelly Lang, una vera e propria leggenda nel mondo narrativo di Beautiful, dal momento che ha interpretato il personaggio di Brooke Logan, vera colonna della soap opera e ruolo che ha regalato all'attrice il successo internazionale. Ancora non si sa quando andranno in onda gli episodi né quale sia, nel dettaglio, il ruolo di Valeria Marini, se non che interpreterà una famosa diva italiana. Per maggiori dettagli bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti. La Marini, comunque, non è l'unica guest star italiana della telenovela. In questo arco di episodi di Beautiful troveremo anche la stilista Luisa Beccaria e Ginevra Lamborghini, seconda figlia di Tonino Lamborghini e sorella di Elettra.

Al cast si aggiunge anche, reduce della sua esperienza al Grande Fratello Vip e che, come si legge sul sito di Davide Maggio, aveva già interpretato un prete durante le riprese della soap opera che si erano svolte in Puglia nell'ormai lontanissimo 2012.