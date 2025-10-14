Vanessa Bellini, chi è la nuova fiamma di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini compare in una foto con la sua nuova fiamma: Vanessa Bellini, una ballerina conosciuta già abbastanza bene dal pubblico televisivo. La giovane, infatti, è stata un’allieva nella scuola di Amici 22.

I due erano stati visti insieme a Portofino, quest’estate: erano stati paparazzati mentre passeggiavano per la città e poi in un ristorante. Ad insospettire era stato uno scatto nel quale lui imboccava la giovane: un gesto molto intimo che aveva subito fatto ipotizzare che tra di loro ci potesse essere un legame più stretto di una semplice amicizia.

Adesso a confermare i rumors è arrivato un post di Bellini. La giovane, in occasione del suo compleanno, ha postato un carosello di foto su Instagram e in una di queste compare un selfie in ascensore con il tennista. Nella didascalia la ballerina scrive: “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”. Insomma, ciò non fa che confermare i presentimenti che in molti avevano da un po’: dopo la rottura con Melissa Satta e poi con Federica Lelli (ex di Ultimo), il tennista si è di nuovo innamorato.

Lei è classe 2003, mentre Matteo 1996: pare che si siano conosciuti durante il concerto di Marracash dove lei lavorava nel corpo di ballo.

Infatti la giovane, due anni fa, provò ad entrare ad Amici sfidando Megan Ria, nonostante perse, Emanuel Lo le offrì un banco all’interno della scuola.

Purtroppo, però, la sua permanenza durò solamente due mesi: a gennaio, prima del serale, i professori decisero di eliminare la ragazza.

Nonostante ciò, Vanessa Bellini è riuscita a collaborare con artisti come Elodie, Gué e Marracash: è stato proprio quest’ultimo ad aver fatto da galeotto tra la ballerina e il campione di tennis.