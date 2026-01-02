La vera Casia Vianello cambia proprietario: ecco perché Pier Silvio Berlusconi l'ha acquistata

La celebre Casa Vianello, per quanto non si tratti ovviamente di quella conosciuta da milioni di telespettatori italiani nella famosissima sitcom, che fu ricreata prima negli studi della Cerrato Compagnia Cinematografica di Roma e poi in quelli Mediaset di Cologno Monzese a Milano, ha cambiato definitivamente proprietario: è stato Pier Silvio berlusconi ad acquistare il prestigioso immobile, rilevandolo dagli eredi filippini della coppia.

Nel super attico di Segrate a Milano 2 ampio quasi 300 metri quadrati e dotato di 5 camere da letto e 5 bagni, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto fino alla loro morte, avvenuta nel 2010: a essere designati come loro successori nel possesso dell'immobile, ma non solo di quello, i due coniugi Pedro Edgardo Magsino, di 59 anni, e Rosalie Escarez, di 61, i quali non solo li hanno assistiti fino alla fine, ma sono diventati negli anni parte integrante della loro famiglia insieme ai figli John Mark e Raimond, oggi rispettivamente di 34 e 29 anni d'età.

I Magsino, che già da tempo avevano ceduto la proprietà di un prestigioso immobile dei Vianello sito nella famosa località turistica svizzera di Crans-Montana, hanno vissuto nel super attico di Segrate fino a pochi mesi fa, quando lo hanno abbandonato dopo averlo ceduto a Pier Silvio Berlusconi. Il vicepresidente esecutivo nonché amministratore delegato di Mediaset avrebbe prima bloccato la vendita della casa versando un acconto di 100mila euro tramite bonifico bancario nel 2024, per poi completare l'operazione di acquisizione col pagamento di ulteriori 1,35 milioni di euro in assegni circolari, quindi senza accendere un mutuo.

Alla base di questa decisione ci sarebbe una motivazione di natura affettiva nei riguardi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, una coppia amatissima dal padre, ma anche di sicuro una ragione pratica. Il secondogenito di Silvio Berlusconi, infatti, possiede già un altro appartamento ad uso familiare adiacente a quello appena acquistato, per cui ciò fa pensare che si tratti non di un semplice investimento immobiliare ma di una compravendita funzionale alle proprie esigenze di vita.

Dotato di 5 camere da letto, 5 bagni, uno studio, un soggiorno, una sala da pranzo e terrazzi e balconi (285 metri quadrati) più un box auto (51 metri quadrati), l'immobile è costato a Pier Silvio Berlusconi 5mila euro per metro quadro: l'ad di Mediaset ha condotto l'operazione senza appoggiarsi ad alcun intermediario, ma concludendo la trattativa direttamente con la famiglia Magsino.

Il portafoglio immobiliare di Pier Silvio Berlusconi, pertanto, si amplia con un altro

immobile di prestigio, oltre a quelli più celebri come la villa di Arcore o Villa San Sebastiano (Portofino), acquistata nel 2022 e ristrutturata, e ora residenza principale dove vive con la compagna Silvia Toffanin e i figli.