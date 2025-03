"Vergognatevi", "Almeno scusati": scontro social fra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo spettacolo milanese di Fabrizio Corona ha avuto conseguenze inaspettate; pare infatti che lo show dell'ex re dei paparazzi abbia portato allo scontro Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana. Fra i due giornalisti si è infatti arrivati al botta e risposta social, e tutto per un fraintendimento.

Selvaggia Lucarelli è stata una dei personaggi televisivi più colpiti da Corona durante lo spettacolo al teatro Nazionale di Milano. Una sua reazione furiosa sarebbe comprensibile, visto il siparietto di cui Corona l'ha resa protagonista. Sul palco milanese, Corona ha inscenato un balletto con un cartonato della Lucarelli, per poi concludere con un bacio e, secondo alcuni, con un atto sessuale mimato. La vicenda è stata riportata in un articolo pubblicato sul sito di La7, e questo avrebbe fatto arrabbiare la giornalista, che ha commentato con un: " Vergognatevi ".

Nel pubblicare su Instagram la storia con l'articolo uscito su La7, la Lucarelli ha pero sbagliato tag, inserendo non quella di La7, ma del TgLa7, ossia il notiziario di Enrico Mentana. La risposta del direttore non si è fatta attendere: " Nel mio tiggì non ci siamo mai occupati della vicenda. Capisco lo stress, almeno le scuse sarebbero doverose".

Poteva finire qui, e invece Selvaggia Lucarelli ha rilanciato, rispondendo a Mentana: "Caro direttore, ho taggato il tg anziché La7. Bastava segnalarmelo e magari dirsi dispiaciuto perché il sito della 'sua' tv offre spazio a questo schifo, anziché fare il post parlando di mio 'stress' (perché si sa, noi donne siamo anche un po' isteriche)".

Bisogna dire che lo spettacolo di Fabrizio Corona ha creato più scompiglio di quanto forse lo stesso autore si aspettasse. Alla fine la querelle fra la Lucarelli e Mentana si è risolta. I due, stando a quanto spiegato dalla giornalista, si sono poi sentiti al telefono e in quella occasione sono riusciti a chiarirsi.

Ho taggato per errore il tg de La7 (era il sito), lui ha provato a contattarmi ma aveva un mio vecchio numero. È stato molto affettuoso e non ci sono strascichi di alcun tipo

", ha dichiarato la firma del Fatto Quotidiano.