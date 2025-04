"Vi fa innervosire". L’ex compagno di Belen smascherato in diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Antonino Spinalbese è uno stratega? Sembrano esserne convinte le concorrenti di The Couple con le quali il parrucchiere ed ex compagno di Belen Rodriguez hanno a che fare tutti i giorni all'interno della Casa. Il programma arriverà alla finale la prossima settimana, facendo così spazio per L'Isola dei Famosi, che partità il 7 maggio, in una ideale staffetta di reality iniziata a settembre con il Grande fratello, che secondo alcune voci si concluderà a luglio con la finale dell'Isola. The Couple sta regalando numerose dinamiche ai fan dei reality e anche le discussioni che si creano in studio sembrano essere particolarmente sfiziose, anche grazie agli interventi della conduttrice.

Nell'ultima puntata è nata una discussione intensa su Spinalbese, che secondo Ilary Blasi verrebbe troppo spetto attaccato dal gruppo. Il concorrente sarebbe temuto per via della sua popolarità e del suo nutrito fandom, che potrebbe influenzare il televoto. Manila Nazzaro e Irma Testa l'hanno attaccato in diretta, accusandolo di essere stato scorretto con tutto il gruppo. Pierangelo Greco, da parte eusa, ipotizza che Spinalbese possa avere una sua strategia che sta perseguendo, ma il parrucchiere ha negato tutto e si è difeso: " Io in generale cerco di non fare brutta figura. Prima del milione c’è il non fare brutta figura. Ho conosciuto quei due ragazzi, mi piacciono come persone e spero di frequentarli fuori. L’ho già detto, mi prendo la mia responsabilità ". Il riferimento è ai fratelli Mileto, a cui anche Luca Tommassini rivolge un avvertimento: " Antonino sa giocare, sta giocando. Farebbe molta paura anche a me. Vorrei direi ai fratelli: state attenti, prendetevi la vostra luce ".

Un avviso che dall'esterno sembra avere un altro significato, essendo un punto di vista avulso dal contesto della Casa, così come quello offerto da Francesca Barra: " Anche Andrea rischia di essere un po’ offuscato da Antonino. Sarebbe bello che uscissero fuori tutte le personalità ".

Non avete capito la strategia di Antonino. Voi gli dite le cose e lui le lascia cadere, vi fa innervosire ragazze

E dopo l'ennesima provocazione di Spinalbese che ha fatto infuriare Testa e Nazzaro, è intervenuta Blasi per aprire gli occhi alle concorrenti: "".

Che sia davvero questa la sua strategia, per creare zizzania e prendere i social dalla sua parte?