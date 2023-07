Victoria dei Maneskin e le sue "vacanze romane": i baci con la fidanzata

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin e la modella Luna Passos sembrano fare davvero sul serio. Infatti, se pochissime settimane fa ha preso il via il gossip sull’ipotesi di una relazione tra le due a seguito di alcuni scatti che le ritraevano scambiarsi dei baci a Formentera a bordo di uno yacht, adesso le cose sembrano farsi più interessanti e così, per la coppia è tempo di “vacanze romane” all’insegna della semplicità e del romanticismo nella capitale.

Gli scatti a largo delle Baleari

Per il momento, da parte di Victoria e Luna non è arrivata alcuna conferma ufficiale; tuttavia, la loro storia sembrerebbe procedere a gonfie vele. A testimoniarlo le foto pubblicate dal settimanale Chi; le prime risalgono al mese scorso, quando la bassista della band dei record aveva deciso di godersi un po' di meritato relax – dopo gli impegni al Primavera Sound di Barcellona - nel mare della Spagna insieme ai suoi colleghi Thomas Raggi e Ethan Torchio. Inutile dire che i paparazzi si sono subito accorti della presenza della modella di Rio de Janeiro, metà brasiliana e metà olandese, dal momento che già si mormorava l’ipotesi di una relazione tra le due a seguito di alcuni scatti pubblicati su Instagram.

"Vacanze romane” per Victoria e Luna

Adesso, a confermare ulteriormente il legame tra Victoria e Luna, le nuove foto scattate nella città eterna, la stessa città in cui la bassista è nata 23 anni fa e da dove è iniziata la sua carriera musicale, oltre che l’avventura con il gruppo che ha conquistato tutte le classifiche, passando da X Factor. In occasione delle due tappe all’Olimpico dei Maneskin, il settimanale Chi, ha immortalato la bassista e la sua Luna, proprio in centro città; le due si sono concesse un giro turistico della capitale in scooter e poi si sono fermate in un bar per mangiare qualcosa, lasciandosi andare a tenere coccole ed effusioni, oltre che ad un’infinità di baci, simbolo di un amore concreto e libero da pregiudizi. A quanto pare, dunque, nonostante i mille impegni, tra un concerto ed un altro, Victoria sembrerebbe riuscire a ritagliarsi un po' di tempo libero da trascorrere con la sua compagna che, a sua volta, parrebbe disposta a seguirla ovunque. Tuttavia, anche Luna non sembrerebbe essere priva di impegni lavorativi dal momento che la modella 22enne sfila sulle passerelle di tutto il mondo e per i marchi di moda più prestigiosi. A questo proposito, Luna – come riporta Vanity Fair – ha recentemente rivelato: “Come ho iniziato? Sono stata scoperta su Instagram da un’agenzia. Poi suono il violino, amo ballare e ho sviluppato un’ossessione per la pole dance”. Insomma, sarà forse un segno del destino che Luna richiami proprio il significato della parola danese Måneskin, nonché Chiaro di luna?