Vittoria Ceretti, l'abito dell'ex di DiCaprio e la disavventura alle nozze di Bezos

Una situazione sfortunata o una coincidenza ambigua e divertente? La disavventura di Vittoria Ceretti, modella e compagna di Leonardo DiCaprio, può essere letta in vari modi. I fatti, però, sono i seguenti: la top model italiana, più o meno involontariamente, ha un meraviglioso abito che più di venti anni fa ha indossato una delle ex fidanzate di Leonardo DiCaprio. L’occasione, ovviamente, era il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez che tanto ha fatto discutere in Italia ma non solo. Ma non solo: l’abito, come ha fatto vedere lei stessa sui social, è stato completamente rovinato e strappato durante i festeggiamenti. Ecco cosa è successo.

A stupire fin da subito gli invitati e gli appassionati della materia è stato l’abito indossato dalla Ceretti. Un bellissimo abito d’archivio di Dolce e Gabbana rivisitato per l’occasione. Lo stesso, purtroppo, indossato anche da Gisele Bundchen nel 2003 in occasione del Met Gala di quell'anno, il cui tema era "Goddess: The Classical Mode", come riporta l'account satirico di gossip Yourlifeinplastic. Gisele durante il Met Gala del 2003 era fidanzata proprio con Leonardo DiCaprio, attuale fidanzato di Ceretti. La modella italiana, però, al tempo aveva soli 5 anni. Una situazione paradossale che si va ad aggiungere a tutte le polemiche generate intorno al matrimonio del fondatore di Amazon.

Ad aggiungere un pizzico di satira a questa storia memorabile ci ha pensato la stessa Ceretti.

Direttamente sul suo profilo Instagram ufficiale, la modella ha mostrato ai suoi follower la brutta fine del vestito che, forse a causa di qualche inconveniente per i tacchi, si è completamente strappato. Un completo rovinato ma una bella storia da raccontare.