Vittoria di Savoia, chi è la figlia di Emanuele Filiberto di Savoia

La decisione di Emanuele Filiberto di Savoia di abdicare in favore della figlia, Vittoria, ha di fatto riacceso i riflettori sulla 19enne. " Sono certo che farà meglio di me. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re ", ha detto pochi giorni fa Emanuele Filiberto annunciando di volere passare il testimone alla primogenita, che già nel 2020 era stata insignita del simbolico titolo di erede al trono d'Italia dal nonno Vittorio Emanuele grazie alla modifica della legge salica. Così Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia è salita alla ribalta della cronaca a pochi mesi dal traguardo dei vent'anni.

Nata a Ginevra nel 2003 e vissuta a Parigi, Vittoria di Savoia porta in dote i tratti della bellezza di mamma Clotilde Courau, sogna di avere un futuro nel campo della moda ma non manca mai agli appuntamenti istituzionali. Nell'ultimo impegno "reale", la cerimonia solenne per i quarant'anni dalla morte di Re Umberto svoltasi a marzo nell'Abbaye d'Hautecombe, Vittoria era al fianco del padre, Emanuele Filiberto di Savoia, per onorare la memoria del bis nonno, dimostrando dedizione e attaccamento alla famiglia.

Vittoria di Savoia, tra studi, impegni e moda