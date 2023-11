"Voleva solo fott...". Il retroscena di Eleonora Giorgi su Jack Nicholson

Sono tanti i "no" che Eleonora Giorgi ha detto nella sua vita sia in campo professionale sia nella vita privata. Quello ad Alberto Moravia quando aveva solo vent'anni e lui il doppio, quello a Ciavarro quando l'attore la subblicò di non lasciarlo e persino quello a un divo di Hollywood molto conosciuto e chiacchierato: Jack Nicholson. Eleonora Giorgi ha ricordato un aneddoto legato proprio all'attore americano nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Gli amori e la droga

L'attrice, che di recente ha compiuto 70 anni, ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita dagli esordi nel mondo del cinema all'amore per Angelo Rizzoli poi naufragato a causa della vicenda giudiziaria, che ha coinvolto l'editore negli anni '80. Ma è proprio grazie a Rizzoli che Eleonora Giorgi si salvò dall'eroina. " I vecchi amici c’erano caduti dentro, i nuovi dello spettacolo pure, i ragazzi erano tutti immersi in questa cosa oppure erano brigatisti ", ha confessato l'attrice, confessando di avere avuto la forza di dire il "no" più cruciale della sua vita: "Mi hanno cercato segretamente quegli spacciatori di morte. Ho detto uno dei no più trionfali della mia vita” . Cinque anni dopo le nozze la loro storia finì a causa dello scandalo giudiziario che vide coinvolto l'editore nel 1985. " Gli dissi: 'Andiamocene, andiamo a vivere a New York, c’è la libreria Rizzoli, potresti fare il produttore indipendente' ma lui mi rispose che non accettava critiche da nessuno, meno che mai da sua moglie" .

Le avances di Jack Nicholson