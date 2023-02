"Volgare e parac***". Ora anche Diaco bacchetta Fedez

Di Fedez (e quello che ha fatto a Sanremo) ne parlano tutti. Nessuno escluso. Persino l'opinione di Pierluigi Diaco sul rapper non è delle migliori: " Le sue? Puerili esternazioni, volgari provocazioni ". Meglio lasciare che il sipario cali sul cantante, che ormai non sa più cosa inventarsi per attirare l'attenzione. Parlando con l'agenzia di stampa LaPresse, Diaco boccia la performance sanremese con Rosa Chemical e affossa Fedez: " Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è paraculagine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità ". E se lo dice Diaco, che ha bacchettato un'opinionista per avere detto "che palle" in trasmissione, a Fedez non poteva farla proprio passare liscia.

Siccome Fedez chiama Fedez, volevi che Anna Oxa non parlasse del rapper nell'intervista rilasciata a Belve dopo le di lui accuse? Certo che sì e la Fagnani non vedeva l'ora. Ed è piacevole notare che la parola "propaganda" viene usata ormai da tutti, quando si parla del marito della Ferragni. " Non posso fare niente se la gente trova modo di fare propaganda", ha detto la Oxa cercando di smarcarsi dalla domanda su Fedez, che le aveva dato della maleducata a Sanremo: "Sono gli altri che sono passati davanti a me. Le prove le avevo alle 17. Poi non ritengo di dovere entrare a fare parte di questi giochini mediatica. Questa è maleducazione, è volgarità. Sono cose che non fanno parte del mio modo di vivere ". E di giochini Fedez ne sa qualcosa.