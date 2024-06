Nuova bufera su Meghan Markle. Quella decisione che fa impazzire la casa reale

Ascolta ora 00:00 00:00

Conosciamo bene la tempra di Meghan Markle, come conosciamo anche i suoi colpi di testa e quella voglia di apparire a tutti i costi, anche a discapito della famiglia reale inglese. Ed è successo di nuovo, qualche giorno fa, proprio durante il Trooping the Colour che, con sfarzo, ha celebrato il compleanno da re di Carlo. Mentre a Londra tutta l’attenzione era focalizzata suoi festeggiamenti e sul grande ritorno di Kate Middleton che, dopo mesi, si è fatta vedere in pubblico per la prima volta dopo la malattia, sui social è accaduto qualcosa di veramente singolare. Come ha fatto notare il The Sun, riportando alcune indiscrezioni di corte, a molti non è sfuggito l’ennesimo colpo basso di Meghan. A palazzo avrebbero rivelato che la ex duchessa, dall’America, avrebbe voluto attirare di nuovo l’attenzione su di sé a discapito di Kate e del bel momento che ha vissuto tutta la royal family.

Già il mese scorso, Meghan Markle ha lanciato sui social il suo marchio e dando il via alla sua carriera da imprenditrice digitale. Il brand in questione prende il nome di American Riviera Orchard, ispirato al nome della regione nella zona di Santa Barbara in cui la coppia vive con i suoi due figli. Il marchio, fino a questo momento, faceva riferimento a marmellate, caffè, tè, burro, salse e creme spalmabili, il cui lancio è partito con un regalo di Meghan di 50 barattoli di marmellate ad amici di famiglia e influencer vari. Ora si è aggiunto del cibo – pregiato – per cani. E il lancio di questa nuova linea è arrivato, in pompa magna, proprio durante le fasi più accese del Trooping the Colour. A notarlo sono stati proprio i fan della Markle che, alla notizia, avrebbero storto il naso. Poi, il magazine inglese che ha rincorso il gossip, avrebbe avuto la conferma da una gola profonda a Londra che avrebbe rivelato quanto il “ gesto ha indisposto la famiglia ” e quanto tutti siano adirati proprio con Meghan perché “ lo avrebbe fatto solo per attirare l’attenzione su se stessa ”.

Il gesto, quindi, sarebbe stato inopportuno e confermerebbe quanto la ex duchessa (e di conseguenza anche Harry) non abbiano nessuna intenzione di mettere fine a questo lungo tira e molla tra Londra e Los Angeles.

A essere criticato non è la nuova attività di Meghan, legittima ora che non è più una duchessa, ma a finire nel mirino è il fatto di voler rubare la scena a tutti i costi come “se fosse in continua ricerca di qualcosa” da parte della corona inglese. Al momento, però, le voci non sono state confermate da entrambe le parti ma la notizia è dominio pubblico sui social e in rete.