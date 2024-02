"Mi chiami al processo": la strana proposta di Corona a Ilary Blasi

Nella bufera di accuse reciproche tra Francesco Totti e Ilary Blasi e nel botta e risposta tra i legali delle parti in causa, che si sono ancora una volta intensificati nelle scorse ore, si inserisce ora anche Fabrizio Corona: cavalcando l'onda del fragore prodotto dall'ennesimo scontro tra i due, l'ex re dei paparazzi ha dichiarato di ritenere di essere l'unica possibilità per la showgirl di vincere in tribunale.

Le accuse reciproche

Il braccio di ferro infinito tra Totti e la Blasi, che tentano di portare acqua al proprio mulino nella causa di divorzio, ha visto due episodi significativi nei giorni scorsi. L'obiettivo dell'ex capitano giallorosso è quello di tagliare l'assegno di mantenimento mensile che pretende la presentatrice: per farlo potrebbe puntare sulle dichiarazioni che Cristiano Iovino si è detto pronto a rilasciare in tribunale circa le "frequentazioni intime" con la Blasi. Dal canto suo, quest'ultima affila gli artigli, e sarebbe pronta a presentare una lista con le presunte amanti di Totti, a partire dalla Bocchi. Una mera questione di soldi, dunque, dato che per stabilire il peso dell'assegno di mantenimento sarà fondamentale capire chi abbia tradito per primo tra i due, dato che al responsabile sarà imputata la colpa della separazione non consensuale.

La prima mossa è da attribuire ai legali della showgirl, la quale ha puntato il dito contro l'ex marito per una serie di vizi e per delle presunte mancanze nei confronti dei figli della coppia. Si parla di presunti bonifici che l'ex calciatore avrebbe fatto a favore del Casinò di Montecarlo nel periodo 2020/2023, per un totale di circa 3 milioni e mezzo di euro: "Ha sperperato denari che avrebbe dovuto destinare alla famiglia" . Tra conti correnti omessi e lezioni di pattinaggio impedite a Isabel nonostante l'impegno preso "nei giovedì di sua competenza" , i legali della Blasi sono pronti a sfoderare le loro armi migliori.

Totti non sta a guardare, e a parte Iovino prepara anch'egli la lista dei presunti amanti dell'ex moglie, nomi noti nel mondo dello spettacolo. La Blasi, inoltre, sarebbe più ricca di quanto dichiara "forse più della controparte": solo per "Unica" avrebbe incassato da Netflix 700mila euro, e avrebbe anche una serie di società a lei riconducibili, specie la Number 5 srl, intestata al padre.